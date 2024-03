Cícero Lucena entrega certificados para 410 concluintes do curso de operador de máquinas pesadas

O setor da construção civil e de obras de infraestrutura em João Pessoa está ganhando a mão de obra de 410 novos trabalhadores, que foram qualificados no curso de operador de máquinas pesadas, numa parceria da Prefeitura de João Pessoa com a Qualifica Cursos. Nesta segunda-feira (4), esses profissionais receberam os certificados do prefeito Cícero Lucena e o incentivo para que possam ingressar num mercado em plena expansão da cidade.

“É que está precisando de mão de obra e o esforço, a determinação dessas pessoas, que se inscreveram e participaram, alguns fazendo o curso de mais de um tipo de máquina. Então, agora é pedir a Deus para que todos tenham a oportunidade de abraçar essa chance e através dela, dessa certificação e qualificação, possa melhorar a vida deles e dos seus familiares. Tenho muito que agradecer a Deus, a equipe e a todos os parceiros que estamos andando a passos largos para a nossa cidade ser mais justa, mais humana e mais solidária”, afirmou o prefeito, durante solenidade no auditório da Faculdade Maurício de Nassau.

De acordo com o secretário executivo de Infraestrutura (Seinfra), Luciano Pereira, os novos profissionais poderão ser aproveitados nas próprias obras que a Prefeitura executa na cidade, a exemplo do programa de pavimentação, que exige a operação de máquinas pesadas.

Ele lembrou, inclusive, que os profissionais tiveram aulas onde a Prefeitura está construindo o Parque da Cidade, no Aeroclube. Ainda de acordo com o secretário, o curso custa entre R$ 800 e R$ 2 mil, dependendo do equipamento para o qual o interessado vai se qualificar.

“Eles tiveram dois dias intensos de trabalho no Parque da Cidade, com as máquinas da Prefeitura, além da parte teórica. E com isso, a gente consegue qualificar uma gama de funcionários da Prefeitura e aqueles também que participaram de outros locais. O curso representa oportunidades, já que a Prefeitura vem fazendo muito empreendimento, tem uma necessidade, as empresas que prestam serviço estão necessitando de mão de obra”, afirmou.

As inscrições para a qualificação foram feitas por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest). A secretaria da pasta, Vaulene Rodrigues, destacou que o curso abriu portas para pessoas com objetivo de aprender uma profissão e mudar de vida, se inserindo no mercado de trabalho. Inclusive para as mulheres – 41 participaram das qualificações e estão aptas para trabalhar. “Isso é um dado que nos chama a atenção, inclusive como observatório econômico, esse despertar de talento para uma área em que estão iniciando o curso de máquinas pesadas”, enfatizou.

Capacitação – Foram utilizados, nos testes, cinco tipos de máquinas para qualificar os alunos, sendo duas empilhadeiras da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec); duas retroescavadeiras e uma retroescavadeira com martelete, uma escavadeira hidráulica, duas motoniveladoras da Seinfra; e a Secretaria de MeioAmbiente (Semam) ajudou com um trator de arado e a escavadeira bobcat. As aulas práticas aconteceram no último final de semana – sábado (2) e domingo (3). Durante a semana passada, os alunos tiveram três dias de aulas teóricas.

Oportunidade – Cristina Ribeiro de Lacerda disse que nunca trabalhou com máquinas pesadas, mas aceitou o desafio, que veio em forma de oportunidade. Ela revelou que soube que se tratava de uma área que paga bons salários e que vai ser um divisor de águas na sua vida. “Nunca, nem sequer cheguei próximo a uma máquina dessa, mas eu sempre tive a vontade e a curiosidade de poder manusear. Como mulher, eu acredito que todas somos possíveis, temos a possibilidade e somos capazes de enfrentar qualquer obstáculo que venha pela frente, independentemente de ser máquinas pesadas ou não”, assegurou.