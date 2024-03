Após saída de Léa Toscano, ex-deputado faz desabafo ao Blog sobre PSDB

A decisão da ex-prefeita Léa Toscano de deixar o PSDB, anunciada na semana passada, não foi um fato isolado dentro do partido. Alguns outros militantes históricos também têm demonstrado insatisfação com o ambiente interno da legenda. Um deles, o ex-deputado Manoel Ludgério, que é 1º suplente para a Assembleia, fez um desabafo sobre a trajetória recente do partido na Paraíba.

Ao Blog, Lugério afirmou que “venho amadurecendo com minha família e amigos mais chegados, a possibilidade de pedir ao PSDB que autorize a minha desfiliação. Penso que fui imprudente ao me filiar ao PSDB em 2022”.

Seguem abaixo outros tópicos da mensagem encaminhada ao Blog pelo ex-deputado:

“Com a intervenção no PSD as vésperas do prazo final de filiação em abril de 2022, partido que ajudei a fundar e havíamos organizado para eleger no mínimo dois e no máximo três Deputados em 22, eu recebi convites de outras legendas; PL em especial que com a minha votação eu teria sido reeleito seguramente. O próprio Aguinaldo Ribeiro na manhã seguinte a intervenção me ligou as 7:00hs, convidando-me para conversar e permanecer no PSD, por onde eu também teria sido eleito, pois faltou pouco para eleger 2. PSB, entre outros. Pela minha história e aproximação, aceitei o convite de parte do PSDB para me filiar. Parte porque um outro agrupamento me rejeitava e até compreendo que aquela altura o partido já estava organizado com os postulantes”.

Eleição de 2022 e ‘abandono’ posterior

“Minha filiação ao PSDB, a falta de apoio do partido e a radicalização do pleito estadual, culminou com prejuízos eleitorais importantes. Passada a eleição, sequer fui lembrado para integrar um espaço singelo no diretório estadual. Cargos públicos, também não, embora não fosse sinceramente minha pretensão, preferi seguir a luta da pecuária e cuidar um pouco de minha família. Eu disse publicamente em recente encontro do PSDB, que o pós eleição deixou muitos militantes feridos, esquecidos e abandonados Paraíba afora. Era preciso que o partido se voltasse para estes militantes pelo menos pra dizer um muito obrigado, estamos juntos!!!”.

Lembranças do passado

“A vida é feita de gestos! Vez por outra me pego refletindo sobre os anos de lealdade a um mesmo agrupamento político, e o esquecimento que fui submetido por aqueles que sempre respeitei como meus líderes. Em 2014, rompi com Ricardo Coutinho que sinceramente me prestigiou para seguir Cássio governador. Deixei de ser Presidente da ALPB ou Deputado Federal, pra seguir meu agrupamento político. Com meu rompimento, Ricardo assumiu e honrou com os Deputados Adriano e Gervásio”.

Rodízio na ALPB

“Na ALPB, observe que todos os partidos já estabeleceram um rodízio, recentemente o PP, bem como o PSD também já anunciou. Não guardo mágoas, do contrário quem iria adoecer seria eu, mas não posso abrir mão de pelo menos refletir, já que onde chego as pessoas me perguntam ‘porque não se lembram do Sr’”.