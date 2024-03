João Pessoa é o destino com maior crescimento de busca para viagens em 2024, segundo análise de plataforma

Um dos principais buscadores de viagens do mundo, o KAYAK, com 10 anos de atuação no Brasil, fez uma análise de busca para onde os viajantes pretendem ir em 2024. O levantamento foi baseado em buscas realizadas na plataforma ao longo do ano de 2023 para viagens que podem acontecer de janeiro a dezembro desse ano. No ranking dos 10 destinos mais procurados no Brasil, sete estão no Nordeste e João Pessoa (PB) é o que apresentou maior volume de busca comparado com 2023, com um crescimento de 49%, apesar de aparecer em nono lugar no Top 10.

Para se ter ideia do momento o qual vive o turismo na Capital paraibana, o primeiro lugar no ranking nacional é Recife (PE), porém, com um aumento de 25% nas buscas, enquanto São Paulo (SP), que está em segundo lugar, teve um aumento de procura de 2%. Rio de Janeiro (RJ) teve um volume com alta de 7%; Maceió (AL), de 12%; Fortaleza (CE), de 18%; Salvador (BA), de 13%; Natal (RN), alta de 7%; Porto Seguro (BA), com 24%, e Porto Alegre (RS), que fecha o Top 10, com crescimento de apenas 3% nas buscas pelo destino.

Para o secretário de Turismo de João Pessoa, Daniel Rodrigues, o crescimento da procura pela Capital paraibana pelos viajantes é resultado do trabalho que vem sendo realizado pela Prefeitura em parceria com o Governo do Estado e o Trade Turístico. Ele afirmou que a Setur-JP estava participando, até esta segunda-feira (04), da Convenção Nacional de Vendas da CVC, em Gramado (RS), que reuniu cerca de 1,8 mil agentes de viagens franqueados da marca e gerentes comerciais que receberam informações e material institucional revelando o potencial e diferencial dos pontos turísticos da cidade.

Além da participação em mais eventos, Daniel Rodrigues informou que a Setur está finalizando a agenda de ações para o ano de 2024 e que haverá aumento na participação nas principais feiras de turismo no Brasil com estande próprio, bem como maior número de capacitações em parceria com as principais operadoras de turismo do país. “Iremos investir ainda mais nessas ações para ampliar esses números que estão sendo registrados de uma forma sustentável”, observou o secretário.

Ranking de busca e crescimento

1 – Recife 25%

2- São Paulo 2%

3 – Rio de Janeiro 7%

4 – Maceió 12%

5 – Fortaleza 18%

6 – Salvador 13%

7 – Natal 7%

8 – Porto Seguro 24%

9 – João Pessoa 49%

10 – Porto Alegre 3%