onde assistir, escalações e outras informações

Sousa x Petrolina se enfrentam pela 2ª fase da Copa do Brasil nesta quinta-feira (7), às 20h30, no Estádio Marizão, em Sousa. O Dinossauro eliminou o Cruzeiro de forma histórica na 1ª fase, ao vencer por 2 a 0, enquanto a Fera despachou o Cascavel, com um triunfo por 3 a 2.

Sousa x Petrolina se enfrentam pela Copa do Brasil 2024

O Sousa chega para a disputa da 2ª fase da Copa do Brasil pela primeira vez. O time de Paulo Schardong está embalado e também não é para menos. Eliminar o Cruzeiro foi importante tanto esportivamente quanto financeiramente. E para seguir fazendo história, o clube mira o confronto com o Petrolina.

O Petrolina já encerrou a sua participação no Campeonato Pernambucano, caindo na primeira fase. Mas na Copa do Brasil, a equipe segue firme e forte na luta por uma vaga na primeira fase. Após eliminar o Cascavel em casa, a Fera vai jogar longe dos seus domínios.

Na 2ª fase da Copa do Brasil, em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. Ou seja, todo o cuidado é pouco para quem almeja seguir adiante no mata-mata mais importante do país.

Dia, hora e local de Sousa x Petrolina

Dia: 7/3

7/3 Hora: 20h30

20h30 Local: Estádio Marizão, em Sousa

Transmissão de Sousa x Petrolina

Onde assistir : Premiere;

: Premiere; Onde acompanhar em tempo real: uma hora antes de a bola rolar, o ge Paraíba entrou em campo atualizando todos os detalhes lance a lance.

Escalações prováveis

Sousa: Bruno Fuso, Iranilson, Breno Cézar, Adriano Seixas, Marcelo Duarte e Jackson; Hebert, Alexandre Aruá e Michel Potiguar; Leozinho e Diego Ceará. Técnico: Paulo Schardong.

Bruno Fuso, Iranilson, Breno Cézar, Adriano Seixas, Marcelo Duarte e Jackson; Hebert, Alexandre Aruá e Michel Potiguar; Leozinho e Diego Ceará. Paulo Schardong. Petrolina: Alan, Alex Travassos, Mailson, Raykar e Caetano; Carlão, Brendon e João de Deus; Everton Felipe, Douglas Damasceno e Kiros. Técnico: William Lima.

Arbitragem

Árbitro principal: Arthur Gomes Rabelo (CBF-ES)

Arthur Gomes Rabelo (CBF-ES) Assistente 1: Fabiano da Silva Ramires (CBF-ES)

Fabiano da Silva Ramires (CBF-ES) Assistente 2: Guthieri Javarini Rodrigues (CBF-ES)

Guthieri Javarini Rodrigues (CBF-ES) Quarto árbitro: Diego Roberto Souza de Melo (CBF-PB)

Dia a dia do Sousa

O elenco do Sousa se reapresenta no turno da tarde. O trabalho é regenerativo para os que atuaram e mais de 45 minutos na vitória sobre o Atlético-PB.

O Sousa divulgou os preços dos ingressos para o jogo contra o Petrolina. Os valores variam de R$ 30 a R$ 120.

Arquibancada

Meia: R$ 30

R$ 30 Promocional: R$ 40 + 1 kg de alimento não-perecível

R$ 40 + 1 kg de alimento não-perecível Inteira: R$ 60

Visitante

Meia: R$ 60

R$ 60 Inteira: R$ 120

Cadeira

Meia: R$ 60

R$ 60 Inteira: R$ 120

O dia do Sousa começa com trabalho na academia. Durante a tarde, o time segue para o campo.

A véspera do jogo pela Copa do Brasil vai ser com a mesma programação da terça-feira, com trabalho na academia pela manhã e atividade no campo durante a tarde.

