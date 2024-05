Última vítima internada por causa de acidente em casa de show recebe alta em João Pessoa

Estrutura de show desabou durante festa em João Pessoa — Foto: Clilson Júnior/Arquivo Pessoal. Estrutura de show desabou durante festa em João Pessoa — Foto: Clilson Júnior/Arquivo Pessoal

Recebeu alta no final da tarde dessa quarta-feira (8) a última das vítimas que ainda estava internada no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa por causa do desabamento da estrutura da casa de eventos Up Garden, no bairro Portal do Sol, em João Pessoa. Isabela Toscano Lira, de 42 anos, permaneceu dez dias internadas na unidade hospitalar.

De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, a vítima sofreu uma lesão na coluna e precisou passar por uma cirurgia. Depois, seguiu internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo acompanhada também pelo setor de neurologia.

Ficando em observação desde então, com quadro clínico estável, ela recebeu alta da UTI nessa quarta-feira (8), sendo transferida para a enfermagem. Algumas horas depois, os médicos decidiram que ela já tinha condições de ir para casa.

O acidente aconteceu na noite de 28 de abril deste ano. Era um domingo e na casa de eventos acontecia uma festa do cantor Gustavo Sagaiz, que comemorava o seu aniversário no momento em que a estrutura desabou. Ele gravou um vídeo nas redes sociais comemorando a alta de Isabela.

Naquele dia, ao menos 61 pessoas foram internadas em diferentes hospitais de João Pessoa. Sendo 46 apenas no Trauma. Foram internadas ainda 12 pessoas no Complexo Hospitalar de Mangabeira, duas no Hospital Nossa Senhora das Neves e uma no Hospital da Unimed.

O número de feridos, no entanto, é maior. Isso porque o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de João Pessoa (Samu-JP) informou que algumas pessoas foram atendidas ainda no local e foram liberadas em seguida.

Relembre o caso

Um acidente de grandes proporções deixou mais de 60 pessoas feridas numa casa de shows localizada no bairro de Portal do Sol, em João Pessoa. Uma festa acontecia no local na noite de domingo (28) quando a estrutura de madeira e telha onde ficava o palco desabou.

Os responsáveis pelo estabelecimento UP Garden, onde o acidente aconteceu, foram procurados pela reportagem por várias vias de contatos, mas não responderam. Porém, em nota divulgada durante a tarde de segunda-feira (29), o estabelecimento afirmou que a responsabilidade pela realização do evento não é deles, porque apenas locaram o espaço físico.

O cantor Gustavo Sagaiz comemorava seu aniversário no estabelecimento no momento em que a estrutura desabou. De acordo com a defesa do artista, todas as normas públicas e contratuais foram respeitadas, sendo a casa de shows responsável pelo ocorrido.

No dia do acidente, quatro unidades de resgate do Corpo de Bombeiros e sete do Samu-JP foram acionadas, mas esse número de viaturas foi insuficiente. Assim, muitas das pessoas machucadas precisaram ser atendidas por familiares e amigos em carros particulares. Nas horas seguintes, pessoas feridas relataram o momento do desabamento.

Na segunda-feira, inclusive, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba foi até o local do acidente. Depois, a instituição confirmaria que a casa Up Garden Altiplano estava irregular e não tinha autorização para realizar eventos. Inclusive, já tinha sido autuada em dezembro do ano passado por ter realizado um evento no local sem autorização.

O Crea-PB e a Polícia Civil da Paraíba também acompanham o caso. Ademais, o Ministério Público da Paraíba instaurou um inquérito civil para apurar as responsabilidades sobre o acidente.