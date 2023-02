Cuidado garantido

Salas de vacina têm horário de funcionamento alterado nesta quinta-feira pós Muriçocas do Miramar

15/02/2023 | 17:00 | 71

Nesta quinta-feira (16), os serviços de saúde terão horários alterados para atendimento ao público, conforme portaria Nº 93 determinada pela Secretaria de Administração (Sead), e no pós desfile do bloco Muriçocas do Miramar, que será nesta quarta-feira (15). O expediente terá início, excepcionalmente, a partir das 12h às 16h. Já no ponto fixo instalado no Mangabeira Shopping, seguirá com o mesmo horário assistencial, com a oferta de todas as vacinas de rotina e com a oferta dos imunizantes que previnem contra Covid-19, com atendimento ao público das 15h às 22h.

Todas as salas de vacinas da rede municipal de saúde ofertam os imunizantes do calendário de rotina e a vacina da campanha ativa que previne contra Covid-19, para todos os públicos a partir de seis meses de idade. Os serviços são: Policlínicas Municipais, Centro Municipal de Imunização e Unidades da Saúde da Família, que nesta quinta terá o horário de funcionamento alterado.

Ainda, nesta quarta-feira (15), a Prefeitura de João Pessoa iniciou a vacinação que previne contra Covid-19 com o imunizante bivalente da Pfizer para grupos prioritários. Inicialmente, a ação preventiva está sendo realizada com idosos de instituições de longa permanência e idosos acamados, restritos aos leitos assistidos pela Atenção Básica, do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Responsáveis por idosos acamados com mais de 90 anos, podem realizar o agendamento pelo Disque Vacina pelo (83) 9.8645-7727.

Estão sendo iniciadas também a prevenção com este mesmo imunizante para o grupo 90+, sem a necessidade de agendamentos em locais estratégicos definidos pela Secretaria de Saúde de João Pessoa (SMS). A ampliação para outros grupos será realizada de forma gradual, à medida que o município receba novas doses do Ministério da Saúde.

Monovalente – As crianças a partir de seis meses de idade, que iniciaram o esquema vacinal nos dias 14 de novembro (com comorbidade) e 1º de janeiro (sem comorbidades), os grupos mais recentes devem ser levadas a um dos serviços para tomar a segunda dose com 28 dias ou a terceira dose com 60 dias, com imunizantes Pfizer-BioNTech baby.

Para manter os níveis de proteção contra a Covid-19 é importante que as pessoas completem os ciclos de vacinação disponíveis, de acordo com cada faixa etária. Os reforços fortalecem a proteção contra o vírus e as variantes existentes. Com o ciclo vacinal completo e nos prazos recomendados, as pessoas estarão com um maior nível de proteção.

O Ministério da Saúde (MS) recomenda que as vacinas contra a Covid-19 podem ser administradas simultaneamente com os imunizantes do calendário vacinal ou em qualquer intervalo na faixa etária de seis meses de idade ou mais.

Para as crianças a partir dos 3 anos, a terceira dose, que é a dose de reforço, é recomendada para quem iniciou o esquema primário (básico) completo, ou seja, Dose 1 (D1) e Dose 2 (D2) com a vacina Coronavac contra a Covid-19, e poderão ir aos serviços de saúde fazer o reforço com o imunizante Pfizer Baby.

As crianças de 5 a 11 anos devem receber uma dose de reforço quatro meses após a segunda dose. A vacina aplicada nesta faixa etária é a Pfizer pediátrica. Para os demais grupos a campanha segue normalmente, com a aplicação da 1ª e 2ª doses da vacina e, ainda, a oferta das duas doses de reforço que são a 3ª e 4ª doses, ofertadas a população de acordo com a programação vacinal e com a faixa etária divulgada pela Prefeitura de João Pessoa.

Todos os serviços da rede municipal de saúde ofertam os imunizantes de campanha e de rotina, garantindo a assistência preventiva. O número Disque Vacina funciona de segunda a sexta-feira, pelos números (83) 98600-4815 e 3212-3371 e continuará atendendo para realização de agendamentos apenas de crianças com comorbidades e acamadas, restritas aos leitos.

Documentação necessários – No momento da vacinação, é necessário apresentar um documento oficial e cartão de vacina que comprove outras doses dos imunizantes que previne contra Covid-19 e Cartão do SUS.

Locais para vacinação em João Pessoa quinta-feira (16):

Crianças a partir dos seis meses a 2 anos (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer-BioNTech baby

2ª dose: Pfizer-BioNTech baby (28 dias)

– Salas de vacinas nas USFs*– 12h às 16h

– Policlínicas (Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias) – 12h às 16h

– Centro Municipal de Imunização – 12h às 16h

– Mangabeira Shopping – 13h às 22h

Crianças a partir dos 3 e 4 anos (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer-BioNTech baby

2ª dose: Pfizer-BioNTech baby (28 dias)

3ª dose: Pfizer-BioNTech baby (60 dias)

– Salas de vacinas nas USFs*– 12h às 16h

– Policlínicas (Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias) – 12h às 16h

– Centro Municipal de Imunização – 12h às 16h

– Mangabeira Shopping – 13h às 22h

Crianças a partir dos 5 a 11 anos (sem agendamento)

1ª dose: Pfizer pediátrica

2ª dose: Pfizer pediátrica (56 dias)

3ª dose: Pfizer pediátrica (120 dias)

– Salas de vacinas nas USFs*– 12h às 16h

– Policlínicas (Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias) – 12h às 16h

– Centro Municipal de Imunização – 12h às 16h

– Mangabeira Shopping – 13h às 22h

A partir de 12 anos (sem agendamento)

1ª dose: 12+

2ª dose: Janssen, Astrazeneca (60 dias) e Pfizer (60 dias)

3ª dose: 12+ (após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 28 dias da 2ª dose); e trabalhadores de saúde (após 120 dias da 2ª dose)

4ª dose: 30+ (após 120 dias da 3ª dose); trabalhadores de saúde (

após 120 dias da 2ª dose); imunossuprimidos (após 120 dias da 3ª dose)

– Salas de vacinas nas USFs*– 12h às 16h

– Policlínicas (Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias) – 12h às 16h

– Centro Municipal de Imunização – 12h às 16h

– Mangabeira Shopping (pedestres e drive-thru) – 13h às 22h

Idosos acima de 90 anos (sem agendamento)

Dose única – Imunizante Pfizer bivalente

– Instituto Federal da Paraíba (IFPB) – Jaguaribe – 8h às 16h – pedestre

– Santuário Mãe Rainha – Aeroluclube – 8h às 16h – drive e pedestre

– Escola Lyceu Paraibano – Centro – 8h às 16h – Pedestres

– Fundação Espaço Cultural – Tambauzinho – 8h às 16h – drive e pedestre

– Mangabeira Shopping – Mangabeira – 13h às 22h – drive e pedestre

Instituições de Longa Permanência

– Casa de Repouso Melodias

– Morada Aconchego

– Center Vida

Vacinação Domiciliar

– Idosos acima de 90 anos, com comorbidades e restritos ao leito – acamados.

Agendamento pelos números: pelo (83) 9.8645-7727.

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção das USFs: Ilha do Bispo, Alto do Céu II, Mandacaru VIII, Jardim Planalto, Rosa de Fátima, Cruz das Armas IV, Jardim Saúde e Vieira Diniz.