Campinense fecha a contratação do atacante Thiaguinho, ex-Cuiabá e Volta Redonda

O Campinense anunciou mais um reforço para a sequência da temporada de 2023.Trata-se do atacante Thiaguinho, destaque do América-RN em 2022, e que acumula passagens por Cuiabá e mais recentemente pelo Volta Redonda. O jogador já integrará o elenco da Raposa no treino desta quinta-feira que será comandado pelo técnico Leston Júnior.

Com o nome já inscrito no Boletim informativo diário da CBF, o BID, o atacante Thiaguinho já poderá estrear pelo Campinense. Em 2022, o atacante de apenas 22 anos foi um dos grandes destaques do futebol potiguar, tendo marcado sete gols em 15 jogos com as cores do América-RN. O desempenho promissor levou o jogador ao Cuiabá, que disputa a Série A do Brasileirão. Mais recentemente ele atuou no Voltaço no Carioca, mas fez apenas um jogo com o clube do Rio de Janeiro.

Com 10 pontos em sete rodadas, o Campinense é o quinto colocado Campeonato Paraibano Betino de 2023. O próximo compromisso da Raposa será no sábado, às 15h30, diante do Fluminense-PI, pela rodada #4 da Copa do Nordeste, onde o clube rubro-negro soma apenas um ponto.

Matheus Aquino

Estudante de Jornalismo na UFPB e estagiário do ge.globo/pb e do Jornal da Paraíba.

