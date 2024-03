Mais de 30% das mulheres de 15 a 24 anos não estudavam nem trabalham em 2022 na PB

Ao todo, 30,9% das mulheres paraibanas, com idades de 15 a 24 anos, não estudavam ou trabalhavam em 2022. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta sexta-feira (8), Dia Internacional da Mulher.

De acordo com o levantamento, a Paraíba ocupa a 5ª posição na lista de estados do Brasil com a maior proporção de mulheres que não estudavam ou não trabalhavam no mesmo período.

A taxa está 10 pontos percentuais acima do que a de homens na mesma idade, que estão na mesma situação, e formam 21,7%.

Já o percentual que faz a média estadual entre homens e mulheres, com idades de 15 a 24 anos, que não estavam na escola ou no mercado de trabalho foi de 26,3%, menor do que a que corresponde ao sexo feminino.

Com esse resultado, a Paraíba foi o 3º estado no Nordeste com a maior proporção de mulheres que não estudam. O percentual, levando em consideração o grupo feminino na região, foi de 29,6%.

Já em todo o país, 23% das mulheres entre 15 e 24 anos estudavam ou trabalhavam, enquanto 14,6% dos homens estavam na mesma situação. A taxa geral foi de 18,7%.

Esses números podem ter influência direta de outros indicadores. Ainda na Paraíba, as mulheres, a partir dos 14 anos, dedicavam aproximadamente 24 horas semanais para o cuidado com pessoas ou atividades domésticas.

Já o tempo destinado pelos homens para as mesmas ações caiu pela metade, sendo de cerca de 12 horas por semana.

