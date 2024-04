Prefeito autoriza a construção de CMEI no Jardim Veneza e confirma Cemapi para atividades esportivas e culturais no bairro

O prefeito Cícero Lucena autorizou, nesta terça-feira (23), a construção do Centro Municipal de Ensino Infantil (CMEI) Jardim Veneza – o 16° que a Gestão Municipal está dando ordem de serviço para ser erguido do zero e aumentar a oferta de vagas na Capital. Durante solenidade, o gestor municipal também confirmou que o bairro terá um Centro Escolar de Atividades Pedagógicas Integradoras (Cemapi), no mesmo padrão do que existe em Mangabeira e está tendo sua segunda etapa concluída, para ofertar atividades esportivas e culturais.

“Nossa vontade é sempre fazer cada vez mais e fazer melhor, fazer a educação que o povo do João Pessoa merece como instrumento e ferramenta de mudar a vida para melhor, de ofertar aos nossos jovens a esperança e confiança em um futuro melhor. Todos nós sabemos a importância de uma creche na formação do cidadão do amanhã, no momento importante do aprendizado. Esse alicerce que está sendo construído nas nossas unidades de creche, sem dúvida nenhuma vai fazer a diferença do futuro desses jovens, dessas crianças e das suas famílias”, afirmou o prefeito.

A secretária de Educação e Cultura do Município, América Castro, disse que essa unidade receberá o mesmo olhar e cuidado do padrão que está sendo colocado em toda Rede de Ensino, com ambientes climatizados, infraestrutura completa e equipamentos de tecnologia. “Com solário, climatização e conforto para que as crianças possam aprender e ter um futuro melhor. E, complementar o cuidado com essa região, por meio de um Cemapi, que o prefeito disse que já trazer para cá, para que as crianças tenham natação, musicalização e vários esportes”, adiantou.

A comerciante Helena da Silva agradeceu o olhar da Prefeitura para região – contemplados com infraestrutura de ruas pavimentadas, unidades de saúde e de educação requalificada e, agora, uma demanda para ampliar o cuidado com as famílias. “Um benefício para os nossos filhos é um benefício para toda a família. É fundamental ter um espaço para deixar um filho – eu que tenho um pequeno ainda, que vai ter lugar para ficar enquanto eu estiver trabalhando”, enfatizou.

Confira todas as intervenções previstas para a construção do CMEI Jardim Veneza, com investimento de R$ 1,7 milhão e previsão de conclusão em seis meses para ofertar 100 vagas:

• Construção de 04 salas de atividades climatizadas, cada uma com capacidade para 24 crianças;

• Construção de refeitório;

• Construção de cozinha;

• Construção de parquinho;

• Construção de área de serviço;

• Construção de rouparia;

• Construção de depósitos;

• Construção de chuveirão;

• Construção de salas administrativas;

• Construção de casa de gás;

• Execução de Padrão de entrada TIPO T4;

• Construção de reservatório inferior e superior;

• Execução de acessos com acessibilidade;

• Execução de passeio em concreto armado;

• Execução de piso granilite;

• Execução de piso intertravado;

• Execução de medidas de prevenção contra incêndio.