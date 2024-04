Sine-JP disponibiliza 286 vagas de emprego a partir desta segunda-feira

As pessoas em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho têm, disponível através do Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP), novas chances a partir desta segunda-feira. Estão sendo oferecidas 286 vagas desde o ensino fundamental incompleto ao superior incompleto em diversas áreas, algumas sem a necessidade de comprovação de experiência, ideal para quem busca o primeiro emprego. Para concorrer, os interessados devem procurar a sede do serviço, no bairro do Varadouro. Clique aqui e confira as vagas.

A atividade com mais oportunidades para preenchimento nesta semana é a de pedreiro com 59 vagas, incluindo pedreiros de fachada e de acabamento. As empresas procuram pedreiros tanto com o Ensino Fundamental incompleto até o médio completo, com experiência de três e seis meses.

Outra área com bastante vaga é a de atendente de lanchonete, com 46 no total. Para esta função, em 31 vagas o candidato deve ter como escolaridade o Ensino Médio completo, porém não é exigida a experiência em carteira. Já uma rede de fast food disponibiliza 15 vagas também para atendente de lanchonete, para candidatos com ensino médio completo e seis meses de experiência.

Destaca-se ainda vendedor pracista com 10 vagas, seis meses de experiência comprovada em carteira e Ensino Médio completo e 22 vagas para servente de pedreiro. Outras áreas com demanda são de auxiliar de cozinha, padeiro, barman, carpinteiro, chapeiro, design de interiores, frentista, gerente de restaurante, marceneiro e mecânico, entre outros.

Sine-JP – O Sine está localizado na Avenida João Suassuna, nº 49, no primeiro casarão da Villa Sanhauá, próximo à Praça Antenor Navarro, no Varadouro. Para mais informações sobre as vagas disponíveis e os critérios necessários para concorrer, o candidato pode entrar em contato pelo telefone (83) 98654-8978 e acessar o Painel da Empregabilidade no site: Painel da empregabilidade (joaopessoa.pb.gov.br)