Prefeito entrega mais uma sala de vacina para atender pessoas com doenças raras

Com intuito de propiciar e garantir um cuidado integral, o prefeito Cícero Lucena entregou, nesta terça-feira (14), mais uma sala de vacina nos serviços da Rede Municipal de Saúde. Agora, os usuários assistidos no Centro de Doenças Raras (CER), poderão receber a assistência preventiva que integra o Calendário Básico de Vacinação dentro do próprio serviço, associado aos demais cuidados clínicos e multidisciplinares já ofertados.

O gestor destacou a assistência que vem sendo pensada para o público com doenças raras e pessoas com deficiência, onde a Prefeitura está montando uma rede de apoio de proteção na localidade.

“A gente inicia um projeto e a cada dia ele busca aperfeiçoar, melhorar, ampliar para atender a algo que se faz necessário que em muitos momentos não era olhado pelo poder público. Então, agora nós estamos tendo esse projeto aqui nesse Centro de Doenças Raras, onde estamos aqui no ambulatório, está em construção o CER IV e futuramente o Hospital de Doenças Raras. Isso confirma o olhar, a responsabilidade e a vontade de fazer o bem dos que fazem a Prefeitura de João Pessoa”, destacou o prefeito.

Toda pessoa com doença rara tem direito ao atendimento na Rede de Serviços do SUS, dentre eles os Serviços Especializados e os Centros de Referência em Doenças Raras que disponibilizam as ações de saúde, proporcionam o acompanhamento necessário e específico e dessa forma fortalece também as garantias assistenciais das pessoas com enfermidades raras.

No serviço, será ofertado as vacinas que fazem parte do calendário básico Programa Nacional de Vacinação, com a orientação e anuência do profissional médico que já acompanha este usuário, a exemplo das vacinas que protegem contra poliomielite, tríplice viral, hepatite B, pneumocócica 10-valente, rotavírus humano (atenuada), meningocócica C (conjugada), varicela (monovalente), entre outras.

No Centro de Referência Multiprofissional em Doenças Raras são atendidos pacientes com doenças raras ou que ainda estão em processo de fechamento de diagnóstico. Para ser atendido, o usuário deve ser encaminhado, via regulação, pelas Unidades de Saúde da Família (USFs), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW) e outros serviços que, por ventura, atendam pacientes raros.

De acordo com Sayonara Araújo, diretora do Centro de Doenças Raras, a ideia de contar com uma sala no equipamento é fazer com que os usuários atendidos não precisem se deslocar para outros locais. O espaço vai disponibilizar todos os tipos de imunizantes, com a mesma oferta de uma Unidade de Saúde da Família (USF), por exemplo.

“Essa sala de vacina é exclusivamente para pacientes que têm alguma patologia rara em seus familiares. Hoje é um dia bem especial, além da inauguração da sala de vacina, que é a primeira sala de vacina no Centro de Referência do nosso país. Então, hoje é um dia bem especial e histórico para a nossa gestão da Prefeitura de João Pessoa”, comemorou.

No espaço, os usuários são atendidos por uma equipe multiprofissional composta por diversas especialidades médicas, assim como demais áreas da saúde como enfermagem, nutrição, psicologia, fonoaudiologia, farmácia, terapia ocupacional, profissional de educação física e assistência social.