Prefeitura inscreve para Alfabetizador Voluntário e valor da bolsa pode chegar a R$ 1.600 mensais

07/03/2024 |

15:00 |

35

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), está com a Seleção Simplificada de Educadores Sociais Voluntários para desempenho da atividade de alfabetizador junto ao projeto de Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos. Estão sendo oferecidas 100 vagas e as inscrições poderão ser feitas até o dia 17, às 23h59, pelo link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/selecao_eja/asv/. Para Pessoas com Deficiência (PCD) serão destinadas 5% das vagas.

Para concorrer às vagas de alfabetizador, o candidato deverá ser brasileiro nato ou naturalizado, possuir no mínimo 18 anos de idade, possuir ou estar cursando a partir do 5º período de Licenciatura em alguma área do conhecimento ou possuir formação de nível médio na modalidade Normal, além de ter disponibilidade de 20 ou 40 horas semanais para desenvolver a função de Alfabetizador Voluntário, conforme os itens 1.3 e 1.4 do Edital.

O Alfabetizador Voluntário com uma turma ativa e em efetivo exercício receberá uma bolsa no valor de R$ 800,00 mensais. Já o Alfabetizador que tenha duas turmas ativas e em efetivo exercício receberá uma bolsa de R$ 1.600 por mês.