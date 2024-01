Procon-JP atende mais de 25,4 mil consumidores em 2023 através do SAC, telefone e canais virtuais

O Procon-JP atendeu 25.449 consumidores em 2023 considerando a assistência presencial, por telefone e pelos canais virtuais, que teve como novidade, em dezembro do ano passado, a instalação de totens instalados nos shoppings Manaíra e Mangabeira para atendimento dos clientes em tempo real, ou seja, quando ocorre algum problema na relação de consumo durante a transação em alguma loja instalada nesses locais.

Entre os milhares de consumidores beneficiados pelo Procon-JP está o morador de Jaguaribe, o vigilante Wagner Pereira da Silva, 26 anos, que esteve na sede da Secretaria da avenida Pedro I para resolver um conflito com uma operadora de telefonia. Ele conta que a empresa descumpriu um acordo de renegociação de uma dívida, passando a cobrar um valor maior que o que constava no contrato.

Wagner Pereira tentou resolver a questão direto com a telefônica, mas não obteve sucesso. “Depois de duas tentativas resolvi vir ao Procon-JP. O atendimento foi muito rápido. Nem precisei de audiência. O advogado que me atendeu resolveu o caso na hora, com uma ligação. Agora vou pagar somente o valor fechado no acordo e o que já paguei a mais vai ser descontado. Estou muito satisfeito. O atendimento aqui é dez”.

O consultor jurídico que atendeu Wagner Pereira, João Pedro de Arruda Braz, disse que a negociação foi tranquila porque o consumidor estava 100 por cento correto e com toda a documentação para comprovar. “Resolvemos o problema de Wagner na hora. Se tratava do cumprimento de um acordo feito após uma negociação direta entre o cliente a empresa e não havia justificativa para aumentar o valor do pagamento acordado”.

Canais de atendimento – Além da sede na avenida Pedro I, 473, o Procon-JP disponibiliza os canais virtuais através do whatsApp 83 98665-0179 (‘Procon-JP na sua mão’), o whatsApp83 98873-9976 (Transporte público), o Procon-JP Digital (atendimento em tempo real nos shoppings Manaíra e Mangabeira), a assistência dentro do aplicativo da PMJP ‘Na Palma da Sua Mão’, e o atendimento no ônibus do serviço itinerante (Procon-JP no seu bairro), que também participa do Caravana do Cuidar da Prefeitura de João Pessoa.

Consumidor mais próximo – O secretário do Procon-JP, Rougger Guerra, salienta que a agilidade no atendimento tem facilitado bastante a vida do consumidor que tem alguma pendência na relação de consumo. “Os canais virtuais que vêm sendo implantados na Secretaria desde o início da gestão do Prefeito Cícero Lucena na Capital tem aproximado bastante o pessoense do Procon-JP”. Ele acrescenta que o Procon-JP continua a disponibilizar o atendimento gratuito para informações no Serasa.

Ampliação – O titular do Procon-JP comemora o sucesso dos canais que descentralizam o atendimento. “Tanto a assistência através dos canais virtuais quanto do serviço itinerante do ônibus agiliza e humaniza a relação com o consumidor. Os totens instalados no mês de dezembro passado nos dois shoppings têm tido bastante procura e nossa meta é colocar o equipamento em todos os estabelecimentos de grandes portes de João Pessoa”.

Atendimentos do Procon-JP

Sede: Avenida Pedro I, 473, Tambiá

Recepção: 83 3213-4702

Instagram: @procon_jp

Procon-JP na sua mão: 83 98665-0179

WhatsApp Transporte público: 83 98873-9976