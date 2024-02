Equipes do Samu estão de plantão 24h para atender chamados da população pelo 192

Vinte e quatro horas por dia, todos os dias da semana. Essa é a rotina de trabalho das equipes que compõem o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de João Pessoa, que atende a 1ª macrorregião da Paraíba. Os chamados a central, que funciona no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, são realizados pelo número 192, seja de telefone fixo ou móvel. Mas quais casos as equipes atendem?

De acordo com o protocolo de atendimento, a população deve acionar o 192 em ocorrência de problemas cardiorrespiratórios; intoxicação/envenenamento; queimaduras graves; ferimentos por maus tratos; trabalho de parto; tentativas de suicídio; crises hipertensivas/dor súbita no peito; afogamento; choque elétrico; suspeita de infarto ou AVC, ferimento por arma de fogo ou arma branca; acidente de trânsito; soterramento/desabamento; e crises convulsivas. As equipes são compostas por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e condutores de socorristas.

O primeiro atendimento acontece por meio do telefone, quando nesse momento o usuário deve estar atento as orientações do profissional sobre as primeiras ações a serem adotadas, com base na necessidade do paciente. O técnico do Samu, em geral, pergunta a localização, ponto de referência, detalhes da ocorrência, número de vítimas, o estado de consciência da pessoa ou se está presa às ferragens – em caso de acidentes de trânsito.

Se a ocorrência for no trânsito, a orientação é de também sinalizar o local do sinistro com objetos de fácil visualização, a exemplo do triângulo de sinalização ou galhos de árvore. Pessoas vítimas de acidente com motos não devem ser removidas do local, mas deve ser retirado o capacete ou oferecida água, para não agravar o quadro do paciente.

Após repassadas as orientações, as equipes de motolâncias são acionadas, facilitando a chegada para rápida ao local da ocorrência. Dependendo da gravidade da vítima, são direcionadas unidades de suporte básico (USB) ou veículo de intervenção rápida (VIR). Ao ser estabilizada, a vítima é levada para a unidade hospitalar de referência.