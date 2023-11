Funjope abre inscrições para oficina gratuita de fotografia

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) abriu inscrições para a oficina ‘Eixo Curatorial – Projetos Fotográficos’, nesta segunda-feira (30). A oficina será ministrada pelo artista e curador Ricardo Peixoto. As vagas são limitadas e as incrições acontecem até as 13h desta sexta-feira (17) de forma gratuita.

Estudantes, fotógrafos e fotógrafas, iniciantes e amadores, com idade a partir de 18 anos, que tenham iniciado um projeto fotográfico autoral, podem se inscrever através do formulário disponibilizado pela Funjope. A classificação dos candidatos será por ordem de inscrição e a Funjope entrará em contato por telefone e e-mail sinalizando a classificação.

A oficina acontece de 21 a 24 de novembro, no Hotel Globo, das 14h às 17h.

De acordo com o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, a ação foca na qualificação profissional das pessoas para um domínio maior dos projetos fotográficos.

O curador Ricardo Peixoto explica como funcionará o trabalho. “A oficina tem como proposta a formação no estudo da imagem tendo como fio condutor a capacidade de construção das narrativas visuais para uma imersão de investigação, pesquisa e reconhecimento do trabalho autoral”, declara.