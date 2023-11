Cícero Lucena autoriza obras em mais 15 ruas de oito bairros e ‘Asfalto Novo’ chega a 100 km de vias

Enquanto realiza o maior programa de pavimentação da história da Capital, com 250 ruas já inauguradas, em outra frente à Prefeitura também avança com obras de asfaltamento, substituindo vias com a malha viária antiga ou aplicando asfalto novo. Nesta segunda-feira (13), o prefeito Cícero Lucena autorizou o início dos trabalhos em 15 ruas de oito bairros, totalizando 175 vias já contempladas pela atual gestão.

Desse total, 130 ruas já foram inauguradas e 45 contratadas, representando 100 quilômetros de vias com asfalto novo na cidade e um investimento de R$ 70,6 milhões em recursos próprios. A solenidade de assinatura da ordem de serviço aconteceu na Rua Elias Cavalcanti, no Cristo, onde os trabalhos já começaram na via que tem mais de 2 mil metros de extensão e é importante para a mobilidade no bairro.

“O tipo de pavimentação aqui é o mesmo que é feito em todos os outros bairros da cidade, com o mesmo padrão de qualidade. Então, pra mim é motivo de muita alegria, porque nós estamos mudando essa forma de cuidar da cidade de João Pessoa. Nos próximos dias daremos ordem de serviço para mais 33 ruas, que irão ganhar asfalto novo”, adiantou o prefeito.

O secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão, disse que a Prefeitura vai continuar avançando com o programa Asfalto Novo, que até o final de 2024 serão mais de 150 quilômetros de vias executadas. “Só nessa ordem de serviço são quase R$ 6 milhões de investimento. O objetivo desse novo asfalto é dar maior mobilidade, desafogar as vias principais e criar alternativas para o tráfego”, explicou.

Entre os moradores, o comerciante Josivânio Paiva disse que o programa Asfalto Novo promove um benefício que é comum a milhares de pessoas. “Todo mundo precisa se deslocar, andar no trânsito. E, dessa forma, com asfalto novinho, fica muito melhor. Aqui mesmo, na minha rua, estava difícil a mobilidade com os buracos. Muita gente teve problema com o carro, mas, enfim, agora está ficando uma maravilha”, afirmou.

Presença – Também participaram da solenidade o deputado estadual João Gonçalves, os vereadores Bosquinho, Marcílio do HBE, Chico do Sindicato e Toinho Pé de Aço, além de vários secretários municipais.

Confira as ruas contempladas nesta ordem de serviço:

Água Fria – Rua Diógenes Chianca e Edmilson Leite da Silva;

Cristo Redentor – Ruas Humberto Paiva, José Francisco da Silva, Elias Cavalcanti, Dom Bosco, Radialista José Monteiro e Antônio Teotônio;

Cruz das Armas – Rua Engenheiro Ávidos;

Cuiá – Rua Fernando Jorge Barros de Oliveira;

Jardim Veneza – Rua José Dantas de Almeida;

João Paulo II – Rua Wanda Vilarin Ramos; Oitizeiro – Rua Professor Cândido Sá de Andrade;

Varjão – Rua Romeu Rangel e Rua Quatorze de Julho.