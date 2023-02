Folia de Rua

Bloco Tambiá Folia promove lazer gratuito aos moradores de um dos bairros mais antigos da Capital

11/02/2023 | 08:00 | 82

Fundado há 24 anos e considerado um dos mais tradicionais do Folia de Rua, o Bloco Tambiá Folia vai agitar a noite deste sábado (11). O bloco ajuda a movimentar a economia de um dos bairros mais antigos da capital paraibana, além de promover lazer e entretenimento gratuito aos moradores. Em 2023, a festa contará com grandes atrações, com destaque para o cantor baiano Tatau, ex-Araketu, que promete agitar o público com seus sucessos. As atrações começam a partir das 18h30, na Praça Prefeito Manoel Moreira da Nóbrega. Além dele, outros 12 blocos desfilam pelas ruas de João Pessoa neste sábado.

O Tambiá Folia surgiu após uma ideia dos irmãos Marcos Vinícius e Sérgio Nóbrega (atual presidente do Folia de Rua) que residiam no bairro. Eles se inspiraram nas festas carnavalescas do tradicional Clube Astrea, localizado no bairro e que tinha fechado as portas. Com o passar dos anos, o bloco foi se firmando entre os maiores do Folia de Rua e atualmente recebe uma multidão de foliões na Praça Manoel Moreira da Nóbrega.

“Tambiá Folia leva acima de tudo alegria, entretenimento, e deu mais essa opção de lazer para os moradores do Tambiá. Eles participaram da construção do bloco, dialogam conosco e nós fazemos de tudo para realizar uma grande festa para todos. Temos certeza que será mais uma edição de sucesso”, destacou Sérgio Nóbrega.

Programação deste ano – Além do axé de Tatau, o Tambiá Folia contará com atrações locais abrilhantando a festa. Urso Amigo Batucada, Orquestra Tambaú de Frevo e Ramon Schnayder prometem um grande espetáculo.

Devido à pandemia de Covid-19, o Tambiá Folia não foi realizado nos anos de 2021 e 2022. Por isso, o público está ansioso pelo retorno do bloco. É o caso da costureira Elenira Gomes Eugênio. Moradora do bairro há 62 anos, ela acompanha o bloco desde o seu surgimento e está contando os minutos para o seu retorno.

“Frequento o bloco desde o início, quando ele ainda andava pelo bairro. Estamos todos muito ansiosos por esse retorno, pois o bloco reúne todos os moradores do Tambiá. Quando chega essa época é uma alegria grande”, contou Elenira.

Outros blocos deste sábado – Além do Tambiá Folia, mais 12 blocos desfilam neste sábado na Capital: Imprensados, Agitada Gang, Maluco Beleza, Galo do 13 de Maio, Flatorre, Virgens de Mangabeira, Boi Vermelho, Peruas do Valentina, Eternamente Flamengo, Desmantelados do Cristo, Bloco dos Atletas e Banho de Cheiro.

Para conferir a programação completa com todos os blocos, clique no link: https://www.joaopessoa.pb.gov.br/carnaval2023/.