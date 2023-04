Serviço

Sedurb divulga horário de funcionamento dos mercados públicos e shoppings populares durante feriadão

28/04/2023

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) da Prefeitura de João Pessoa, responsável pela administração dos mercados públicos, divulga o horário de funcionamento dos principais equipamentos durante o feriadão do Dia do Trabalhador. A Secretaria lembra que deixa que o expediente seja decidido pelos próprios comerciantes, em consenso, em datas comemorativas e feriados. O Mercado da Torre, por exemplo, funcionará normalmente durante o fim de semana e também na segunda-feira (1º), das 6h às 18h. O Mercado do Bessa também não terá alteração no expediente durante o período. Funcionando das 5h às 18h.

Foto RafaelPassos-Secom/JP

A Feira de Oitizeiro funcionará neste sábado (29) e domingo (30), em horário normal, mas na segunda-feira (1º), não haverá expediente. O Mercado Central funcionará em expediente normal neste sábado (29), fechará no domingo (30) e abrirá na segunda (1º), das 5h às 12h. Em Mangabeira, o mercado abrirá normalmente durante o fim de semana, das 5h às 18h, mas será fechado na segunda-feira. Em Cruz das Armas, o mercado abrirá no sábado, mas no domingo e na segunda fechará às 13h.

Os comerciantes do Mercado do Peixe optaram por trabalhar normalmente durante esses dias, das 6h às 16h. O mesmo acontece no Mercado do Alto do Mateus, onde haverá expediente das 6h às 18h durante todo o fim de semana e na segunda. No Mercado de Tambaú, só haverá alteração no domingo, quando o equipamento fechará mais cedo, às 14h. Na segunda-feira será normal, das 6h às 18h.

O Mercado de Jaguaribe permanecerá fechado durante todo o feriadão, abrindo só na terça-feira (2), a partir das 6h. Lembrando que a tradicional feira que acontece no mercado é realizada na quarta-feira e acontecerá normalmente na próxima semana. Até o momento, o Mercado do Geisel não informou sobre o funcionamento.

Shoppings Populares – O Shopping 4&400 abrirá neste sábado das 8h às 15h, ficará fechado no domingo e na segunda-feira. Os Shoppings Terceirão e Varadouro vão abrir no sábado, em horário comercial, mas não haverá expediente no domingo.