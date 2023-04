ASSISTIR Brighton x Manchester United AO VIVO pela Copa da Inglaterra, FA Cup, HOJE (23/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

A Copa da Inglaterra ou a The FA Cup, chega a fase importante. O jogo entre Brighton x Manchester United pela Copa da Inglaterra, acontece HOJE (23/03) às 12:30 hs. O mandante desta partida será o Brighton, que buscar os três pontos em seus domínios.

Brighton x Manchester United AO VIVO COM IMAGENS

A partida válida pela Copa da Inglaterra não terá transmissão na TV Aberta, mas terá por TV fechada, streaming. É que o Grupo Disney, possui o direito de transmissão, segundo eles, com exclusividade, e transmitirão a partida. Grupo Disney engloba Starplus, ESPN e FOX

Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos.

PALPITES E ESCALAÇÕES

12:30 Brighton 1 x 3 Manchester United

Brighton & Hove Albion Sanchez; Gross, Webster, Dunk, Estupinan; Caicedo, Mac Allister; March, Enciso, Mitoma; Welbeck

Manchester United De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Shaw, Malacia; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Rashford; Weghorst

Onde assistir o Brighton x Manchester United pela Copa da Inglaterra ao vivo, grátis e online

Desta forma, a transmissão DA COPA DA INGLATERRA só ocorrerá pelos aplicativos e sites da empresa de streaming starplus/espn. Cabe lembrar que para assistir, é necessário ser assinante e ter uma senha de acesso.

vai transmitir esta partida em especial? Starplus /Espn

Para os fãs de Firmino, Salah, Jesus, Alexander Arnold, Mané, poderão assistir a partida pela Copa da Inglaterra, a quarta competição mais apaixonante do futebol Inglês, pela DAZN.

Aliás, o Liverpool é o grande favorito no campeonato e começa a competição confirmando o favoritismo. O time de Firmino, Salah e Mané, entretanto, pode não dar muito foco, dada a baixa relevância da copa. O City é outro que corre atrás do título.

A Copa da Inglaterra

A Copa da Inglaterra (em inglês: The Football Association Cup ou simplesmente The FA Cup) é a competição mais antiga de futebol que se conhece na história. A competição segue os moldes da conhecida Copa do Brasil, aqui no país, em estilo mata-mata. A primeira edição aconteceu em 1871, com término em 1872 e teve o Wanderers F.C. como primeiro campeão. O atual campeão da competição é o Manchester City que soma 6 conquistas. O maior ganhador da Copa é o Arsenal que totaliza 11 títulos.

A ÚLTIMA CONQUISTA – ARSENAL CAMPEÃO

