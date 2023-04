Treinamento no HMSI

Prefeitura qualifica profissionais que atuam nas recepções das unidades básicas de saúde

28/04/2023 | 20:00 | 37

Tendo como foco a qualidade e humanização no atendimento prestado pelos profissionais de saúde, garantindo melhor assistência aos usuários da rede municipal, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) promoveu, na tarde desta sexta-feira (28), um treinamento para todos os profissionais que atuam como recepcionistas nas unidades básicas de João Pessoa.

O treinamento, que teve a frente à Diretoria de Atenção à Saúde (DAS), foi ministrado no auditório do Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) por Regiane Fixina, técnica da Gerência de Educação e Saúde da SMS. Na ocasião, a especialista abordou sobre as diversas práticas que podem melhorar o trabalho na recepção, bem como os aspectos que potencializam o atendimento e os cuidados com quem procura uma unidade básica de saúde na Capital.

“Foi mais uma abordagem pela qualidade no atendimento dos recepcionistas. A recepção é a linha de frente de acolhimento das unidades de saúde e existem boas práticas em relação ao papel do recepcionista envolvendo o processo de trabalho que ele está dispondo para os usuários, bem como para a equipe de saúde em que ele está inserido. É muito importante ele se colocar enquanto membro da equipe, analisar o processo de trabalho dele e ver como consegue, dentro dessas práticas, ajudar para que o SUS realmente alcance a efetividade de proposta que ele tem”, ressaltou Regiane Fixina.

Entre as características citadas durante o treinamento, que foi aberto pela diretora de Atenção à Saúde da SMS, Aline Grisi, estão: a boa forma de falar, concentração nas tarefas, bom humor, paciência e bom acolhimento dos pacientes. Esses requisitos podem melhorar o trabalho nas recepções das unidades e, consequentemente, resultar em uma melhor assistência aos usuários da rede municipal de saúde.

A recepcionista Sílvia Ruth, que trabalha na USF Caminho do Sol, no Valentina, classificou como positiva a palestra, que, segundo ela, garante mais conhecimentos para os profissionais. “Foi muito positiva, qualificativa. Os usuários chegam com problemas, buscando ajuda e devemos estar preparados para atender com mais desempenho as necessidades deles”, disse.

Haiane Mendes, que trabalha em uma USF no Bessa, também elogiou a iniciativa. “Foi bem construtiva. A gente aprendeu muita coisa. Tem coisas que a gente já vem fazendo e agora vamos aprimorar com as instruções que foram dadas durante a palestra”, afirmou.