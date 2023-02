Esquerdinha quer minimizar erros do Nacional de Patos e projeta duelo difícil diante do Serra Branca

Compartilhe















O Nacional de Patos tem importante compromisso na próxima segunda-feira pelo Campeonato Paraibano Betino de 2023. O adversário da vez é o Serra Branca. E para o meio-campista Esquerdinha, um dos grandes pilares do Canário do Sertão até aqui na temporada, o Naça precisa evitar erros para sair de Campina Grande com a vitória na bagagem. De acordo com o jogador, o time tem cometido faltas bobas e que prejudicam o clube em momentos durante os jogos.

A gente não pode cometer faltas que dará oportunidade de bola parada para a equipe adversária. Sabemos que será difícil contra o Serra Branca”, diz.

O Nacional de Patos é o sétimo colocado do Campeonato Paraibano. Em 15 pontos disputados, a equipe da Rainha das Espinharas conquistou pouco menos da metade: sete. Agora, para Esquerdinha, é fundamental que o Canário do Sertão não desperdice pontos. Segundo ele, uma forma de amenizar isto é evitar o número de faltas cometidas próximo da grande área patoense.

Vamos trabalhar para cometer menos faltas que dará oportunidade de bola parada. Precisamos também matar os jogos. A gente espera fazer um grande jogo contra o Serra Branca”, comenta.

Esquerdinha finaliza dizendo que entende a dificuldade de enfrentar o Serra Branca em Campina Grande. Para o meia, o clube seguirá trabalhando duro neste fim de semana para se impor no Amigão e conquistar os três pontos contra o Carcará.

Vamos trabalhar bastante para que a gente possa sair vencedor”, conclui.

Serra Branca e Nacional de Patos duelam na próxima segunda-feira, às 16h, pela rodada #7 do Paraibano.

