Prefeitura realiza treinamento prático de competências digitais para servidores da Educação

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), promove neste sábado (19), das 8h às 17h, em parceria com a GetEdu, o Google Day João Pessoa 2025. O evento será realizado no Centro Universitário Uniesp, localizado no Km 14 da BR-230, e tem como foco a capacitação de 120 profissionais da Rede Municipal de Ensino, incluindo professores, mediadores de tecnologia e técnicos, no uso estratégico de ferramentas digitais para aprimorar a educação.

O principal objetivo é aprofundar o conhecimento no Google Workspace for Education, uma plataforma com soluções inovadoras para o ensino-aprendizagem. A programação inclui exposições, oficinas práticas e atividades interativas, abordando o uso pedagógico das ferramentas e a integração de recursos de Inteligência Artificial para potencializar as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no ambiente educacional.

Segundo Elisson Abreu, diretor do Departamento de Informática Escolar da Sedec, a formação será intensiva e ministrada por especialistas certificados pelo Google, através da empresa brasileira GetEdu, parceira oficial do Google for Education para implantação, capacitação, suporte técnico e pedagógico no país. Ele ressaltou que o público-alvo abrange os mediadores de tecnologia, professores da Rede Municipal de Ensino e a equipe administrativa da Secretaria de Educação.

Diego Araújo, diretor de Tecnologia da Informação (DTIC), da Sedec, enfatizou que o Google Day é uma iniciativa crucial para o treinamento dos profissionais da rede, especialmente os mediadores de tecnologia, presentes em cada escola. “Nós temos um mediador de tecnologia por escola no uso eficiente das ferramentas da suíte Google for Education, para potencializar a capacidade deles de ensinar, e de fazer com que os estudantes aprendam cada vez mais”, explicou. Ele também destacou que a Prefeitura de João Pessoa utiliza as licenças “pró” das ferramentas, na modalidade profissional e plus, que podem ser aprimoradas com o uso mais eficiente, especialmente com a ajuda da inteligência artificial.

Araújo ressaltou, ainda, a importância da formação para a criação de um grupo de educadores Google na cidade. O objetivo é que esses mediadores se tornem referências em suas escolas, obtendo certificados internacionais que enriquecerão a rede com profissionais capacitados para utilizar as ferramentas de forma mais eficiente na educação.

Salto tecnológico para o ensino público – O Google Day João Pessoa 2025 representa um marco significativo na trajetória educacional da Capital paraibana. Ao investir na capacitação tecnológica de seus profissionais, a Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação, expressa uma visão estratégica para o futuro do ensino.

A incorporação de ferramentas digitais e da inteligência artificial, promete transformar as práticas pedagógicas, tornando-as mais dinâmicas, inclusivas e alinhadas às demandas do século XXI. A iniciativa não apenas qualifica os educadores, mas também fortalece a rede municipal, criando um ecossistema de aprendizado mais inovador e conectado, beneficiando diretamente os estudantes e preparando-os para os desafios do amanhã.

Soluções digitais para a educação – O Google Workspace for Education é um conjunto de ferramentas e serviços do Google projetados para instituições de ensino, como escolas e universidades, com o objetivo de aprimorar o aprendizado, a colaboração e a comunicação, além de proteger o ambiente educacional. Ele oferece diversas edições com diferentes níveis de funcionalidades e ferramentas para atender às necessidades específicas de cada instituição, desde o ensino fundamental até o superior.

De acordo com o Google, as licenças para uso das soluções educacionais incluem serviços como Gmail, Google Drive, Documentos, Planilhas, Apresentações, Google Meet e Google Sala de Aula, que facilitam a colaboração entre alunos e professores, tanto dentro quanto fora da sala de aula. Esse conjunto de ferramentas e aplicativos pode ser usado dentro e fora da sala de aula, facilitando a colaboração, potencializando o ensino e protegendo o ambiente de aprendizado.