programa com Thardelly Lima e ‘Senhor Barriga’ estreia no Multishow

‘No Corre’, novo programa humorístico do Multishow, estreia nesta segunda-feira (13). A atração é protagonizada por Marco Luque, e conta com o paraibano Thardelly Lima e com Édgar Vivar, o eterno ‘Senhor Barriga’ de Chaves, no elenco. O programa vai ao ar a partir das 22h.

A série vai contar um pouco do dia a dia dos motoboys entre entregas de comida, entregas de documentos, todos os tipos de delivery e todas as dificuldades que os profissionais enfrentam, mas com muito humor

A série é protagonizada por Jackson Faive, personagem de Marco Luque. Entre os nomes, o elenco também tem Lucia Paes e Gaby Amarantos.

Édgar Vivar, o ‘Senhor Barriga’ do Chaves, faz uma participação na série vivendo o Seu Manolo.

‘No Corre’ estará disponível a partir do dia 13 de novembro de segunda a sexta, às 22h, no Multishow e Globoplay.