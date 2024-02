Camila desconsidera críticas de Tovar e diz que PSDB está com Bruno em CG

A deputada Camila Toscano (PSDB), em entrevista à CBN Paraíba nesta quarta-feira (21), disse acreditar que o grupo deve conseguir manter a unidade no processo eleitoral em Campina Grande.

As lideranças tucanas vivem um momento de fratura com uma ala pregando o apoio à reeleição do prefeito Bruno Cunha Lima e, mais especificamente o deputado Tovar (PSDB), fazendo críticas a gestão e sugerindo que o deputado e ex-prefeito Romero Rodrigues (Podemos) vá para a disputa.

Camila disse que o compromisso que foi firmado de apoiar Bruno, desde quando Pedro Cunha Lima ainda era o presidente estadual o PSDB, está mantido.

Mudaria se nós tivéssemos um candidato do próprio PSDB, por exemplo. Estou aqui fazendo uma conjuntura. Se tivéssemos um candidato competitivo do PSDB, aí sim, acho que justificaria o não apoio à pré-candidatura do prefeito Bruno. Por enquanto, fica como está, fica com o apoio que foi dito e determinado por Pedro quando era presidente do PSDB”, declarou.

Ontem, o presidente estadual do PSDB e deputado estadual, Fábio Ramalho, viajou a Brasília com o propósito de convencer Romero de enveredar numa candidatura oposicionista contra o aliado. Na Paraíba, o ex-presidente do partido, Pedro Cunha Lima, fez uma visita à Assembleia Legislativa para uma conversa com Tovar e Camila.

Confira a entrevista na íntegra: