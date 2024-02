Na CBN, Bolsonaro pede ‘tempo’ a Cabo Gilberto e reafirma apoio a Queiroga; ouça

O ex-presidente Jair Bolsonaro reafirmou, nesta quarta-feira (21), o apoio ao nome do ex-ministro da saúde, Marcelo Queiroga, como pré-candidato à Prefeitura de João Pessoa. Em entrevista à CBN Caruaru, ele respondeu um questionamento enviado pela CBN João Pessoa e pediu ‘um tempo’ ao deputado federal Cabo Gilberto sobre as divergências no PL para o pleito deste ano.

Eu tenho conversado com o Cabo Gilberto, gosto muito dele. O Cabo Gilberto é um deputado novo, a gente pede sempre, dá uma respirada, dá um tempo, o Queiroga tem nome e pode ser um excelente nome para João Pessoa. A gente vai devagar, nos acomodando, pediu.

Ainda na resposta, o ex-presidente demonstrou estar ciente sobre a situação do comunicador Nilvan Ferreira, que desistiu de disputar a Prefeitura de João Pessoa e deve colocar o nome para o pleito de Santa Rita, na região metropolitana. “O próprio Nilvan (Ferreira) está acertando uma prefeitura vizinha que vai ser candidato, nós temos que acertar”, afirmou.

Divergências

O ex-ministro Marcelo Queiroga foi oficialmente lançado como pré-candidato em evento do PL em novembro do ano passado, ocasião em que o ex-presidente participou por videocâmara para dar as bênçãos à pré-candidatura do médico.

Na época, Nilvan ainda disputava espaços no PL para participar do pleito, tendo o apoio dos deputados federal Cabo Gilberto e estadual Wallber Virgolino. Sem conseguir avançar na pretensão, o comunicador desistiu de permanecer na disputa no início deste mês, mas os dois parlamentares colocaram seus nomes como opções do partido, reforçando o racha com Queiroga.

Com declarações reiteradas de Bolsonaro, o agrupamento do ex-ministro espera colocar fim às divergências dentro da sigla.

Ouça trecho da entrevista a seguir