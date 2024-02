ÁGUIA DE MARABÁ X CORITIBA Onde assistir ao vivo, Palpites e escalações COPA DO BRASIL 2024, HOJE (22/02)

Coritiba enfrenta Águia de Marabá pela Copa do Brasil: Onde Assistir, Escalações e Mais

Nesta quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024, o Coritiba enfrentará o Águia de Marabá no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá, pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida está marcada para às 20h (horário de Brasília) e será transmitida pelo SporTV na TV fechada e pelo Premiere no pay-per-view.

O Coritiba chega embalado com três vitórias e dois empates no Campeonato Paranaense, enquanto o Águia de Marabá vem de duas vitórias consecutivas no Parazão. O Coritiba, melhor ranqueado na CBF, tem a vantagem do empate para avançar, enquanto o Águia de Marabá busca repetir o feito do ano anterior, quando avançou à terceira fase da Copa do Brasil pela primeira vez.

As prováveis escalações para o confronto são:

Águia de Marabá: Axel; Bruno Limão, David Cruz, Cassius e Alan Maia; Dindê, Kaíque e Hitalo; Wander, Elielton e Braga. Técnico: Mathaus Sodré.

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Mauricio Antônio, Bruno Melo e Jamerson; Arilson, Geovane Meurer, Matheus Bianqui; Matheus Frizzo, Robson e David. Técnico: Guto Ferreira.

O jogo promete ser emocionante, com ambas as equipes buscando a vitória para avançar na competição. Não perca a transmissão e acompanhe todos os lances dessa partida decisiva pela Copa do Brasil.