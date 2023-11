Agentes da Semob-JP garantirão segurança viária em eventos esportivos nos dias 15 e 19

Dois grandes eventos esportivos estão programados para acontecer nos dias 15 e 19 de novembro em João Pessoa. E para garantir a segurança viária dos atletas que participarão da Corrida pela Vida e da Meia Maratona de João Pessoa, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) estará atuando, nos dois dias, com orientações ao público, bloqueios e desvios nos percursos previstos para realização das provas.

O primeiro evento ocorrerá na quarta-feira (15), feriado da Proclamação da República, com concentração prevista para 5h. A Corrida pela Vida é uma realização do Governo do Estado da Paraíba, através do Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em parceria com o Hemocentro. Os atletas circularão pela PB-008, entre o Centro de Convenções e a Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, com percursos que incluem 3km, 5km e 10km.

Já no domingo (19) ocorrerá a Meia Maratona de João Pessoa, com largada prevista para 5h do Busto de Tamandaré até Intermares, já na cidade de Cabedelo. Os atletas participarão de percursos que incluem 5km, 10km e 21 km.

Agentes em ação – A Semob-JP vai escalar 50 agentes de mobilidade para trabalhar durante estes eventos esportivos, assim como contará com o apoio dos profissionais da Semob-Cabedelo para manutenção da ordem no fluxo e segurança viária durante a Meia Maratona de João Pessoa, já que o percurso se estenderá até a cidade portuária (Rua Mar das Arábias – Intermares).

O órgão responsável pela mobilidade urbana da Capital também orienta os atletas que vão participar das corridas que permaneçam sempre em deslocamento pela faixa da esquerda (junto ao canteiro central). Já os condutores de veículos que não participarão das provas deverão transitar em velocidade reduzida pela faixa da direita.

Urgências de trânsito – Mesmo em feriado e/ou finais de semana, a Semob-JP mantém equipes em regime de plantão, entre 6h e 00h, atendendo urgências de trânsito por meio de mensagens pelo Whatsapp (83) 98760-2134.