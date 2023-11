Mesmo com obstáculos, PT busca apoio do PSB na disputa pela prefeitura de João Pessoa

O presidente do PT de João Pessoa, Marcus Túlio, chamou o presidente municipal do PSB, Tibério Limeira, para uma conversa, nesta segunda-feira (13). Na mesa, a unidade das esquerdas na disputa pela prefeitura da capital nas eleições do próximo ano.

O PT já definiu que terá candidatura própria e trabalha entre os nomes de Luciano Cartaxo e Cida Ramos. Os dois estiveram representados no encontro pelos assessores. Zennedy Bezerra, do lado do ex-prefeito, e Fernando Cunha, que trabalha para a parlamentar.

Apesar da definição nesse sentido, uma unidade com o PSB passa por alguns obstáculos.

O primeiro dele é macro e inclui a definição já verbalizada do governador João Azevêdo, presidente de honra do partido, em manter a aliança com o prefeito Cícero Lucena em seu projeto à reeleição. E tem levado com ele duas legendas da Fé Brasil, federação que o PT faz parte: PCdoB de Gregória e PV de Sargento Denis, ambos com cargos no governo.

O segundo obstáculo na aliança PT-PSB é que, ainda que essa aliança João-Cícero naufrague, como tem sido ventilado nos bastidores, Tibério Limeira não tem descartado a possibilidade de o partido ter candidatura própria em João Pessoa. Tem o apoio de algumas lideranças, inclusive insatisfeitas com a ‘falta de espaço’ na gestão do prefeito, embora tenha o vice, Léo Bezerra, em destaque na gestão.

Ao Conversa Política, Marcus Túlio disse que o diálogo tem se mantido aberto com todas as legendas do espectro da esquerda para que estejam todos unidos contra a direita conservadora, que demonstrou força nas eleições passadas.

Sabemos que o PSB tem discutido em suas instâncias a possibilidade de candidatura e nós fomos colocar que o PT tem essa posição de discutir uma unidade das esquerdas”, comentou.

Reuniões com os partidos da federação a que o PT faz parte – PV e PCdoB – já estão na agenda ainda este mês. Há também convite para diálogo com o PSOL. Os petistas esperam chegar em janeiro com o pré-candidato definido e com o apoio da federação e de quem mais quiser agregar ao projeto.