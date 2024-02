João Pessoa ganha protagonismo entre os principais destinos turísticos do Brasil com prévias e Carnaval

Os períodos de prévias carnavalescas e Carnaval consolidaram João Pessoa como uma das cidades mais visitadas do Brasil. Resultados de procura nos principais buscadores de passagens aéreas e hospedagem deram protagonismo à Capital paraibana, inserindo-a como um destino de descanso e lazer, mas, ao mesmo tempo, de muita folia e manifestações culturais.

Durante duas semanas, a rede hoteleira registrou uma ocupação recorde para o período, com alguns hotéis chegando a ficar 100% lotados no Carnaval, a exemplo de alguns equipamentos localizados na Orla Marítima. Na média geral, a ocupação girou em 85% no período de Momo.

De acordo com o secretário de Turismo, Daniel Rodrigues, João Pessoa tem se revelado um destino novo a partir de uma série de ações que vêm sendo realizadas pela Prefeitura em parceria com o Governo do Estado e o trade turístico. “Estamos desenvolvendo projetos para apresentar, tornar a cidade ainda mais atrativa para os turistas, com ações nas áreas de infraestrutura, segurança e mobilidade”, destacou.

Sobre o aumento da procura pelo destino, Daniel Rodrigues enfatizou que a programação cultural oferecida à população, por meio da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), ainda durante dezembro de 2023, foi assertiva, com destaque para o projeto Festival Forró Verão, complementado com o Folia de Rua e o Via Folia e arrebatando com o Carnaval Tradição.

Já a partir desta semana, o secretário disse que dará continuidade aos preparativos das próximas ações da prefeitura, como a participação nas principais feiras de turismo, capacitação de agentes de viagens e operadores de turismo, além de começar a elaborar o projeto do São João, um dos apelos culturais de forte atração de turistas no período entre junho e julho.