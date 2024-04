QUE HORAS COMEÇA RENASCER E TELA QUENTE?

A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. FILMES, NOVELAS E JORNALISMO e toda a grade de programação de hoje, 29/04.

Segunda-feira, 29/04/2024

**04:00 – Hora Um:** Comece o dia bem informado com as últimas notícias do Brasil e do mundo, apresentadas pelo Hora Um.

**06:00 – Bom Dia Praça:** O jornal matinal local traz as principais notícias da sua região, com atualizações em tempo real e informações úteis para começar o dia.

**08:30 – Bom Dia Brasil:** Renove-se com as notícias nacionais e internacionais mais importantes do dia, apresentadas por uma equipe de jornalistas renomados.

**09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta:** Um programa leve e descontraído para começar a manhã, com entrevistas, dicas de saúde, culinária e muito mais.

**10:35 – Mais Você:** Ana Maria Braga e Louro José comandam um programa repleto de variedades, receitas deliciosas e convidados especiais.

**11:45 – Praça TV – 1ª Edição:** As notícias locais continuam com esta edição do jornal regional, trazendo os destaques da sua cidade.

**13:00 – Globo Esporte:** Fique por dentro de tudo o que acontece no mundo esportivo, com destaques, entrevistas e os gols da rodada.

**13:25 – Jornal Hoje:** O jornal vespertino traz as últimas notícias do Brasil e do mundo, de forma dinâmica e objetiva.

**14:45 – Cheias de Charme:** Uma novela cheia de música, humor e drama, que acompanha a vida de três empregadas domésticas em busca de seus sonhos.

**15:25 – Sessão da Tarde – Velozes E Furiosos 4:** A adrenalina toma conta da sua tarde com mais uma emocionante aventura da famosa franquia Velozes e Furiosos.

**17:10 – Vale a Pena Ver de Novo – Alma Gêmea:** Reviva os momentos emocionantes desta novela clássica, que conquistou o coração do público com sua história de amor e mistério.

**17:35 – Vale a Pena Ver de Novo – Paraíso Tropical:** Entre no universo de intrigas e paixões desta novela que marcou época, com reviravoltas surpreendentes e personagens inesquecíveis.

**18:30 – No Rancho Fundo:** Um programa dedicado à música sertaneja, com apresentações ao vivo, entrevistas com artistas e os maiores sucessos do gênero.

**19:15 – Praça TV – 2ª Edição:** As notícias locais continuam com esta segunda edição do jornal regional, trazendo os acontecimentos mais recentes da sua cidade.

**19:45 – Família é Tudo:** Uma série leve e divertida que retrata o cotidiano de uma família brasileira com muito humor e situações hilárias.

**20:30 – Jornal Nacional:** O principal telejornal do país traz as notícias mais importantes do Brasil e do mundo, com análises aprofundadas e reportagens exclusivas.

**21:20 – Renascer:** Emoção e fé se encontram nesta novela que narra a história de superação e renascimento de uma comunidade.

**22:25 – Tela Quente – Justiça 2:** Prepare-se para uma noite de suspense e drama com este filme que aborda temas relevantes e reflexivos sobre a justiça.

**00:10 – Jornal da Globo:** Encerre o dia bem informado com as principais notícias e análises aprofundadas apresentadas pelo Jornal da Globo.

**01:00 – Conversa com Bial:** Um talk show descontraído e informativo, com entrevistas exclusivas e debates sobre os temas mais relevantes da atualidade.

**01:40 – Família é Tudo:** Reviva os momentos hilários desta série que retrata o dia a dia de uma família brasileira com muito humor e diversão.

**02:20 – Comédia Na Madruga I:** Diversão garantida com uma seleção dos melhores filmes de comédia para animar a sua madrugada.

**03:10 – Comédia Na Madruga II:** A diversão continua com mais uma seleção de filmes de comédia para alegrar a sua madrugada.

Aproveite a programação variada e completa da Rede Globo para uma segunda-feira repleta de entretenimento e informação de qualidade!