No Imagineland, Maurício de Sousa anuncia lançamento de filme autobiográfico para 2024

O filme autobiográfico de Maurício de Sousa, criador da Turma da Mônica, vai ser lançado em março de 2024, segundo anunciou o próprio quadrinista, neste sábado (29) em entrevista à imprensa durante o Imagineland, evento de cultura pop que acontece em João Pessoa. A produção, que está sendo feita em parceria entre a Mauricio de Sousa Produções e a Disney, já está em fase de finalização.

“Vem vindo aí um filme que já está pronto e que vamos lançar em março, baseado na vida do Maurício de Sousa. É um filme que vai desde a minha infância até os dias atuais, e eu estou brigando para tentar um Oscar”, disse Maurício.

O cartunista, que foi responsável pelas primeiras leituras de muitos brasileiros, também foi uma pessoa que aprendeu a ler com histórias em quadrinhos, no caso, as americanas. “No começo minha mãe lia para mim, mas depois eu mesmo fui lendo e aos quatro anos eu já comecei a pensar que queria fazer isso, escrever HQs”, disse.

“Não foi fácil. Não se fazia quadrinhos no Brasil, não tinha essa cultura. Enfrentei muitos ‘nãos’ na minha vida. Gente que dizia que não dava dinheiro, que gibi não vende nada. Ouvi demais, até na família. Mas eu insisti. Desde criança eu sabia e estava decidido que ia viver de quadrinhos”, relatou.

Inspiração dos personagens

Maurício de Sousa se inspirou inicialmente na própria família para criar os personagens: Mônica, Magali, Do Contra, Nimbus, Marina, todos filhos do próprio autor. Outros familiares, amigos e outras pessoas com quem ele conviveu também viraram personagens nas histórias.

“Eu tenho o costume de observar as pessoas. Observava meus amigos que muitos anos antes jogavam bola comigo em um campinho de barro em Mogi das Cruzes. Eu brincava com a garotada e, conhecendo de perto, percebia as nuances de cada um e colocava isso nos personagens. Por exemplo, tinha um garoto que trocava o ‘R’ pelo ‘L’ e tinha o cabelo espetado. O Cebolinha realmente existiu”, relatou.

Maurício, que é também é jornalista, ainda disse que realmente faz um trabalho de apuração, “quase um Sherlock Holmes” para criar personagens, sobretudo as representações de pessoas com deficiência.

“Quando eu fiquei mais conhecido, percebi que tinha uma falha na minha produção, eu não usava personagens com deficiência, assim como as várias pessoas que eu conheci na vida. Então na hora de criar esses personagens, conversei com as pessoas que os inspiraram para aprender tudo sobre a vida deles. Era um processo jornalístico, pesquisar a vida dessas pessoas e passar a realidade para os personagens, sendo honesto com os leitores e livre de qualquer preconceito”, contou.

Receio de adaptações cinematográficas

A Maurício de Sousa Produções está prestes a lançar mais uma adaptação dos quadrinhos para o cinema, com pessoas reais. O filme de Chico Bento segue a linha que já começou com a própria Turma da Mônica (que também ganhou série de TV), e que ainda vai contar com Turma da Mônica Jovem. Porém, segundo o criador dos personagens, isso demorou a acontecer por causa de um receio que ele tinha de não encontrar crianças que representassem tão bem a turminha.

“Eu ficava em dúvida se conseguiríamos encontrar pessoas capazes de fazer o papel dos personagens. Eu atrasei a nossa produção porque não confiava que iria encontrar. Só que aí o Daniel Rezende (diretor dos filmes) demonstrou que com técnica e experiência, conseguiria encontrar todos os personagens que eu queria, do jeito que eu queria. Foram milhares de crianças que fizeram testes e ele achou as pessoas certas para representar. Assisti aos filmes, conheci as crianças, fiquei entusiasmado e todo o receio que eu tinha foi embora”, completou.

