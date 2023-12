mais de 1,5 mil reeducandos da Paraíba fazem provas

Ao todo, 1.574 reeducandos de unidades prisionais da Paraíba fazem as provas do Exame Nacional do Ensino Médio 2023, na versão para pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa (Enem PPL), nesta terça-feira (12) e na quarta-feira (13).

Em todo o Brasil, 84.169 candidatos podem fazer as provas do Enem PPL. Os dados são do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Podem participar o Enem PPL adultos privados de liberdade e jovens sob medida socioeducativa. Os reeducandos com mais de 18 anos podem usar notas no acesso ao ensino superior.

As provas acontecem dentro de 66 unidades prisionais e socioeducativas do estado, indicadas pelos órgãos estaduais de administração prisional e socioeducativa.

O nível de dificuldade das provas é o mesmo da versão regular, segundo o Inep.

Unidades prisionais em que as provas serão aplicadas