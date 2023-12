trinta candidatos da Paraíba podem fazer a reaplicação das provas nesta terça

Trinta candidatos da Paraíba podem fazer a reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nesta terça-feira (12). Neste primeiro dia, os participantes devem fazer as provas de português, ciências humanas e de redação.

Os resultados dos pedidos de reaplicação estão disponíveis na Página do Participante.

Nos dois dias de prova, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h. Os participantes começarão as provas às 13h30 e poderão concluir a prova até as 19h, no primeiro dia, e 18h30 no segundo dia.

Para entrar na sala de prova, o candidato deve apresentar um documento de identificação oficial com foto (como identidade expedidas por secretarias de Segurança Pública, polícias Militar e Federal ou pelas Forças Armadas).

Já o segundo dia de provas será na quarta-feira (13), quando os participantes devem responder questões de matemática e ciências da natureza.

A reaplicação do exame é direito dos estudantes que tiveram problemas logísticos, doenças infectocontagiosas ou que foram alocados em locais de provas a uma distância maior que 30 quilômetros de onde moram. Em todo o Brasil, 9.451 participantes devem passar pela reaplicação.