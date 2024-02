Prefeitura de João Pessoa faz intercâmbio no México de práticas para o artesanato

Uma comitiva da Prefeitura de João Pessoa se encontra no México vivenciando uma imersão por territórios referências no artesanato. Trata-se de uma missão técnica, com o intuito de conhecer de perto experiências exitosas de promoção e melhoria da oferta artesanal e, a partir delas, trazer novas práticas para a Capital paraibana.

A missão em solo mexicano teve início na última quinta-feira (15) e está sendo coordenada pelo Governo da Paraíba, por meio da Secretaria do Turismo e do Desenvolvimento Econômico e do Programa do Artesanato Paraibano (PAP), em parceria com a Prefeitura de João Pessoa e o Sebrae Paraíba.

A comitiva pessoense é composta pela secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), Vaulene Rodrigues; o coordenador de Projetos Especiais, Eduardo Barroso; e o diretor de Capacitações e Projetos, Dante Tomei. Eles têm visitado territórios artesanais selecionados, que reúnem os exemplos mais significativos e relevantes do México tanto na qualidade e diversidade da oferta artesanal, quanto nas políticas públicas de promoção.

De acordo com Vaulene Rodrigues, o México desponta no mais alto escalão do planeta em termos de qualidade na produção artesanal. “Essa referência aponta um importante caminho para João Pessoa, que integra a Rede Mundial de Cidades Criativas da Unesco como representante no segmento Artesanato e Arte Popular. E viemos até aqui justamente para conferir toda essa expertise de perto, aprender, bem como partilhar nossos conhecimentos e práticas”, disse.

Nesta segunda-feira (19), a missão aportou no estado de Puebla, onde o roteiro incluiu uma visita técnica à Casa de La Cultura. “A economia criativa tem grande importância para Puebla. Ela diversifica a economia em geral, promove a cultura e a identidade local, gera empregos, atrai turistas. Aqui, também percebemos a força da inovação e da tecnologia nos setores criativos. Tudo isso acaba se refletindo no desenvolvimento social, na educação, no estímulo à inclusão digital e na sustentabilidade. É muito inspirador”, complementou Vaulene.

Partilhas – Para o secretário de Cultura do Estado de Puebla, Enrique Glockner Corte, a missão tem rendido benefícios para todos, uma vez que vem proporcionando um espaço de diálogo e unindo pessoas da América Latina que trazem muitas coisas em comum.

“O grupo visitante está podendo conhecer o artesanato mexicano, tendo a possibilidade de abordar diretamente os produtores, saber o que eles estão fazendo, qual a origem de seu artesanato e quais são suas preocupações, para encontrarmos lugares comuns, inclusive, para que possamos realizar algum tipo de suporte técnico no futuro”, destacou.

Conexões – A ideia da visita ao México começou a ganhar forma em outubro passado, quando o diretor de Artesanato da Secretaria de Cultura de Puebla, Daniel Farfán, esteve na Capital paraibana para participar do Fórum Internacional de Cidades Criativas, promovido pela Sedest, em parceria com o Sebrae Paraíba.

“Daniel fez um estágio conosco, em João Pessoa, e se formou há cinco anos. Em 2023, durante a participação dele no Fórum, tivemos a ideia de criar uma cooperação técnica mais estreita. A partir daí, a presente missão passou a ganhar um caráter ainda mais pragmático, não só para conhecer experiências, mas tentar uma aproximação mais efetiva”, explicou Eduardo Barroso, coordenador de Projetos Especiais da Sedest.

Comitiva – Além dos representantes da gestão municipal de João Pessoa, participam da missão no México a primeira-dama do Estado da Paraíba e presidente de Honra do Programa do Artesanato Paraibano (PAP), Ana Maria Lins; a secretária de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas; a gestora do PAP, Marielza Rodriguez; a curadora do Artesanato Paraibano, Janete Rodriguez; o coordenador do curso de design da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Kléber Barros; e o coordenador do Laboratório de Inovação em Economia Criativa da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Marcelo Barros.

Nesta quarta-feira (21), o grupo se despede de Puebla e segue com destino ao estado de Oaxaca.