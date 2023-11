TCE vai monitorar carros de órgãos públicos na Paraíba

Essa semana o Tribunal de Contas do Estado (TCE) firmou com a Secretaria de Segurança Pública uma série de iniciativas de cooperação para ampliar o combate à corrupção no Estado. Entre as medidas estão o compartilhamento com as forças policiais de informações do Tramita e outras plataformas do Tribunal e a disponibilização de investigações de desvios, que não estejam em sigilo, ao TCE.

Mas um outro ponto é interessante.

O TCE passará a ter à disposição as imagens e sistemas de câmeras usados pela Segurança nos Centros Integrados de Comando e Controle – CICC em várias cidades do Estado. A ideia é fiscalizar e apurar, em caso de denúncias, a utilização de carros públicos e locados por prefeituras, câmaras e outros entes.

Com isso vai ser possível, por exemplo, monitorar o uso correto dos veículos. Muitas vezes eles são vistos em praias, shoppings e outros ambientes nos fins de semana; sem nenhuma relação aparente com os serviços públicos para os quais estão atrelados.

Hoje a Secretaria de Segurança possui 1,6 mil câmeras espalhadas em cidades como João Pessoa e Campina Grande.

Se essa cooperação ‘vingar’, ninguém tem dúvidas de que o rastreamento dos automóveis vai ajudar a revelar muitas peripécias de gestores e agentes públicos na Paraíba.

É uma espécie de ‘BBB da corrupção’.