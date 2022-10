Meio Ambiente

Prefeitura de João Pessoa promove Tour Ambiental com estudantes da UFPB

21/10/2022 | 19:00 | 17

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), promoveu, nesta sexta-feira (21), a primeira edição do projeto ‘Tour Ambiental’. Os estudantes do curso de biotecnologia da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) foram os primeiros contemplados com uma visita ao setor administrativo da Semam, ao Viveiro Municipal de mudas de árvores nativas e, por fim, ao Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica).

O coordenador de projetos da Semam, Alex Rodrigues, explica que o Tour Ambiental foi criado para grupos que têm afinidades com o meio ambiente e a ideia é que seja realizado a cada dois meses. “Essa turma pioneira é de alunos que, de certa forma, já têm que mergulhar na educação ambiental para que os projetos deles possam ser desenvolvidos dentro do curso na UFPB e a gente espera abranger vários outros grupos que estejam interessados, para que as pessoas possam, de fato, entender o trabalho que a Semam desenvolve como importante órgão ambiental em João Pessoa”, disse.

“Eles viram nossos escritórios, departamento por departamento, então tiveram uma noção bem específica da parte de fiscalização, de licenciamento, administrativa, financeira, da Diretoria de Estudos e Pesquisa e gabinete; no Viveiro Municipal, eles conheceram a parte de sementeira, desde o início do processo até o final, onde as mudas já estão com 30 a 40 centímetros e disponíveis para serem doadas para a população; já aqui na Bica, eles receberam aula de educação ambiental com os técnicos do local”, concluiu Alex Rodrigues.

No Parque Arruda Câmara, a turma foi acompanhada pelos técnicos da Semam e pela professora da disciplina de Educação Ambiental, Amália Geyza Gama Pessoa. Eles receberam aula de campo com educadores ambientais da Bica, passando pelo serpentário e pelo recinto dos grandes mamíferos.

A professora do curso de biotecnologia e coordenadora do grupo, Amália Geyza Gama Pessoa, afirmou que é importante sair da sala de aula com os alunos. “Viemos aqui justamente para acrescentar e para que possam aprender e colocar em prática o que viram em sala de aula, onde podem ajudar e como podem melhorar, principalmente o meio ambiente, no que diz respeito à vegetação e a parte dos animais. Foi um dia de abertura de projetos, onde o curso de biotecnologia vai agregar em ações voltadas para o meio ambiente, partindo da Prefeitura de João Pessoa”, destacou.

O estudante José Victor Ferreira Fernandes, comenta que é importante utilizar o conhecimento adquirido para fazer mudanças fora da universidade. “Com essa visita, é possível que a gente utilize o nosso conhecimento como uma mudança para a sociedade, seja diminuindo os resíduos que são liberados no meio ambiente ou fazendo uma mudança mais direta, através de um resgate de animais, por exemplo. Todos nós somos seres vivos e precisamos ter uma boa vivência e cuidados”, ressaltou.