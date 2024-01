O que fazer em casal em João Pessoa: veja dicas de passeios

A capital João Pessoa oferece várias opções de praias e um pôr do sol de tirar o fôlego para os casais que querem conhecer o destino e registrar momentos incríveis. A cidade também oferece várias atividades românticas para fazer a dois no verão.

O turismólogo Matheus Heleno explica que João Pessoa agrega em um só lugar características de vários destinos turísticos nacionais, com atrativos naturais para aproveitar durante o dia e atividades culturais e gastronômicas durante a noite. Também não dá pra deixar de conhecer as praias do litoral norte e sul da Região Metrolopolitana, nas cidades de Conde e Cabedelo.

O turismólogo conversou com o Jornal da Paraíba e deu dicas sobre o que fazer em casal em João Pessoa, considerando também lugares para comer e conhecer o artesanato local. Confira:

Passeio de buggy no litoral sul

Um destino que não se pode deixar de conhecer é o litoral sul da Paraíba, com destaque para a Praia de Coqueirinho, no município de Conde, localizada a cerca de 1h de João Pessoa.

Segundo Matheus Heleno, a praia possui excelentes locais para contemplação e para fazer registros fotográficos em casal, como o Mirante dedo de Deus, Mirante das Tartarugas, Mirante Castelo da Princesa e Coração Molhado.

A dica dele é conhecer todos esses pontos turísticos com um passeio de buggy ou quadriciclo adquiridos no local.

A praia também tem estrutura de estacionamento, restaurantes, bares, serviço de praia e banheiros.

Pôr do sol no litoral norte

João Pessoa é conhecida como a cidade em que o sol nasce primeiro, mas os casais vão encontrar beleza mesmo é no pôr do sol. O turismólogo Matheus Heleno indicou dois pontos de contemplação do fenômeno: o Dique de Cabedelo e a tradicional Praia do Jacaré.

Dique de Cabedelo

O Dique de Cabedelo tornou-se um dos principais pontos turísticos do município de Cabedelo, há xx km de João Pessoa. No local ocorre o encontro das águas do rio Paraíba com o oceano Atlântico, além de possuir uma passarela em direção ao mar. O destino é ideal para quem deseja ver um pôr do sol inesquecível.

“Nos últimos anos tem sido frequentada aos finais de tarde por quem deseja contemplar uma linda visão e tirar lindas fotos do Rio Sanhauá”, explica o turismólogo.

Praia do Jacaré

Outro local indicado para ver o pôr do sol é a Praia do Jacaré, também localizada no município de Cabedelo. De acordo com Matheus xxx, o destino é ponto de parada obrigatória para quem visita João Pessoa.

É possível acompanhar no local a tradicional apresentação de Jurandir do Sax, que toca o Bolero de Ravel e Ave Maria em um barco navegando nas margens do rio durante o pôr do sol.

Hotel Globo

A dica extra do Jornal da Paraíba é assistir o pôr do sol no Hotel Globo com vista para o Rio Sanhauá, no Centro Histórico de João Pessoa.

Localizado no Largo de São Frei Pedro Gonçalves, em João Pessoa, o Hotel Globo é um edifício histórico que chama a atenção de turistas e moradores locais. Construído em 1929, o prédio foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico da Paraíba em 1978.

Artesanato e comidas típicas

A programação para o anoitecer é a Feirinha de Tambaú, que segundo o turismólogo, é o local ideal para uma caminhada leve por entre as lojinhas de artesanato, além de oferecer lanchonetes regionais com pratos típicos, como a tapioca recheada com carne de sol e o rubacão.