Prefeitura de João Pessoa oferece aulas gratuitas para quem deseja melhorar condicionamento físico em 2024

Mais um ano começando, e, com ele, uma nova lista de planos. Para quem deseja ter mais saúde e qualidade de vida em 2024, a Prefeitura de João Pessoa oferece dois projetos gratuitos que auxiliam na melhora do condicionamento físico e contribuem para aliviar o estresse. São eles: ‘Saúde em Movimento’, que acontece em mais de 30 pontos da capital paraibana, e ‘Circuito das Praças’, presente em 11 locais diferentes.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), são recomendados de 150 a 300 minutos de atividade física moderada a intensa por semana para todas as pessoas, de todas as idades e habilidades. É que a atividade física regular ajuda a prevenir e controlar doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e câncer, bem como contribui para reduzir os sintomas de depressão e ansiedade, reduz o declínio cognitivo, melhora a memória e exercita a saúde do cérebro.

“Considerando que moramos numa cidade abençoada pelo sol e que estamos em pleno verão, as atividades ao ar livre, além de ajudar na saúde, contribuem para aumentar a vitamina D, reduz o estresse e desperta boas energias pelo contato com a natureza”, ressalta o educador físico Nicolas Travassos, que é coordenador do projeto Saúde em Movimento da Prefeitura de João Pessoa.

A principal atenção neste ponto é a hidratação. “Como estamos vivendo períodos com ondas de calor, é fundamental que as pessoas bebam bastante água durante a prática de atividade física para não desidratarem”, alerta.

O projeto Saúde em Movimento é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), e tem como objetivo melhorar a qualidade de vida da população, reduzindo doenças causadas pelo sedentarismo.

São realizadas atividades com orientação de profissionais de educação física, em diversos pontos da cidade, incluindo praças, academias da saúde, unidades de saúde da família e Parque Solon de Lucena. “Nós levamos saúde através do movimento, da atividade física. Quando uma pessoa procura o projeto, nossa intenção é que ela melhore o condicionamento a cada dia e, com o ganho de qualidade de vida, reduza as idas a unidades de saúde e hospitais”, explica Nicolas Travassos.

As aulas do projeto Saúde em Movimento são aeróbicas e contribuem para a melhora cardiovascular, da resistência física, do fortalecimento dos músculos e ajuda na perda de peso. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, das 5h30 às 7h30, e de segunda a quinta-feira, das 17h às 19h.

Segundo Nicolas Travassos, 70% do público que participa do projeto têm entre 60 e 65 anos. “São pessoas que resgataram a alegria de viver, porque saíram da solidão da casa, muitas vezes imposta pela aposentadoria. Nós escutamos com frequência esses relatos, e isso nos motiva cada vez mais a trabalhar pela população de João Pessoa”, destaca.

Circuito das Praças – Promover saúde e bem-estar entre os pessoenses, contribuindo para o desenvolvimento de comunidades mais saudáveis e prevenindo doenças associadas ao sedentarismo. Este é o objetivo do projeto Circuito das Praças. “Não queremos incentivar apenas a prática de exercícios. Queremos também proporcionar oportunidades de interação social, fortalecendo laços dentro da comunidade”, ressalta o secretário de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), Kaio Márcio.

Adultos de todas as idades podem participar do projeto, que oferece atividades que auxiliam na coordenação motora, força estática e dinâmica, flexibilidade e equilíbrio.

“O Circuito nas Praças foi o pioneiro na gestão do prefeito Cícero Lucena. Lançamos ele em 2021, ainda no período de pandemia, e tem demonstrado ser um sucesso, pois oferece dança, aulas funcionais e aeróbica”, destaca Kaio Márcio.

O projeto está presente em 11 pontos da cidade de João Pessoa: Ginásio Hermes Taurino; Praça do Inocoop; Parque Linear Parahyba; Praça da Convivência; Praça Encanto Verde; Praça Cidade dos Colibris; Funcional Cabo Branco; Centro de Treinamento Ivan Tomaz; Av. Floriano Peixoto; CRJ Rangel; CRJ Mangabeira; e CRJ Funcionários. As aulas acontecem das 6h às 8h e das 16h às 18h.

Serviço – Quem tiver interesse em participar dos projetos ‘Saúde em Movimento’ ou ‘Circuito das Praças’, deve procurar um dos pontos e fazer um cadastro junto ao profissional de educação física.