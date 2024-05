Vacinação contra dengue é retomada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos  

A Prefeitura de João Pessoa retoma nesta segunda-feira (6), a vacinação contra dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos que precisam iniciar o esquema vacinal com a primeira dose do imunizante. A campanha teve início no dia 19 de fevereiro e, para quem iniciou o esquema nesse dia poderá completar o esquema vacinal com a segunda dose a partir de 18 de maio. Em João pessoa já foram aplicadas 17.123 doses, o que representa 31,41% da população elegível a vacinação.

A proteção com o imunizante Qdenga se alcança com duas doses, com intervalo de 90 dias entre elas. A vacina é segura, e a administração do imunizante foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“Recebemos novas doses e na recomendação técnica, a prevenção inicialmente é destinada a dose 1 de crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 14 anos. Portanto, convocamos os pais e responsáveis que levem seus filhos a um serviço de saúde e garantir essa proteção”, destacou Fernando Virgolino, coordenador da Seção de Imunização de João Pessoa.

Nesse período de temperaturas altas e chuvas recorrentes, é importante que haja a vigilância contínua nos domicílios e ambientes públicos. “Vamos reforçar o cuidado em nossas casas e evitar jogar lixos em locais públicos. O acúmulo de água em recipientes expostos pode criar condições ideais para a reprodução do Aedes aegypti, o vetor transmissor da dengue. Portanto, vamos ficar atentos e alertas para evitar possíveis focos do mosquito”, completou o coordenador.

Proteção contra dengue – A vacina atualmente está sendo recomendada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, com o esquema composto de duas doses, em intervalo de três meses entre as doses. Caso o usuário tenha contato com a doença antes da vacina é recomendado aguardar seis meses para o início do esquema vacinal com a vacina dengue (atenuada). Caso a infecção ocorra após o início do esquema, não há alteração no intervalo entre D1 e D2, desde que a D2 não seja realizada com o período inferior a 30 dias do início da doença.

Nos serviços de saúde pontos móveis, além da atualização da caderneta de vacinação, com as doses de rotina está disponível também a vacina que protege contra Influenza, ampliada para toda população a partir de seis meses de idade.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão do SUS e o cartão ou caderneta vacina.

Vacinação Domiciliar – Para pessoas acamadas e restritas ao leito. É necessário fazer agendamento, por meio do número (83) 98645-7727. As vacinas são disponibilizadas nos domicílios, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta segunda-feira (6):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza) e de rotina

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção: Alto do Céu II, Mudança de Vida, Cidade Verde e Jardim Planalto.

Policlínicas Municipais e Centro Municipal de Imunização

Vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza) e de rotina

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

Home Center Ferreira Costa

Ofertando apenas as vacinas de campanhas contra Influenza e Dengue

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) 8h às 16h (sábado)

Shopping Sul

Ofertando apenas as vacinas de campanhas contra Influenza e Dengue

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) 10h às 16h (sábado)

Shopping Tambiá

Ofertando apenas as vacinas de campanhas contra Influenza e Dengue

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira) 9h às 16h (sábado)

Vacinação Domiciliar

Agendamento: (83) 98645-7727 – (Apenas whatsapp)

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)