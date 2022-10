Dia Mundial de Combate à Poliomielite: Campina Grande atinge a meta de imunização | Prefeitura de Campina Grande – PB

No Dia Mundial de Combate à Poliomielite, que acontece nesta segunda-feira, 24 de outubro, Campina Grande atingiu a meta da campanha de imunização da doença, também conhecida como Paralisia Infantil. O Município vacinou mais de 21 mil crianças, alcançando 95% do público na faixa etária da vacinação, que é de 1 a 4 anos de idade. A campanha termina na próxima segunda-feira, dia 31 de outubro.

“Lançamos mão de todas as estratégias possíveis para alcançar esta marca, vacinando em escolas, creches, CRAS, shopping, feira, terminal de integração de passageiros e por meio da Busca Ativa Vacinal que, mais recentemente, ganhou também o reforço do projeto Carro da Vacina. Tudo isto foi feito para levar proteção às nossas crianças”, comemorou o secretário municipal de Saúde, médico Gilney Porto.

O objetivo da campanha neste ano foi, além de atualizar a caderneta vacinal das crianças com o esquema vacinal de rotina para a poliomielite, aplicar uma dose extra de reforço para proteger do ressurgimento de casos da paralisia, que vem acontecendo no mundo todo.

A vacina da poliomielite é aplicada na rotina em crianças aos 2, 4 e 6 meses de idade com a vacina VIP (Vacina Poliomielite Inativada) com esquema de 3 doses, observando-se o intervalo 60 dias, entre as doses, tendo como intervalo mínimo 30 dias entre elas. Caso a criança não tenha esse esquema vacinal completo, ele é complementado com as doses de VIP que faltam.

Para crianças de 1 a 4 anos, são recomendadas duas doses de reforço aos 15 meses e aos 4 anos de idade com a vacina VOP (Vacina Oral Poliomielite). Caso a criança esteja na faixa etária entre 01 e 04 anos de idade e já tenha esse esquema vacinal completo ou mesmo se não tiver no tempo adequado de receber um desses reforços, recebe a dose extra, que é a dose D da campanha.

Codecom