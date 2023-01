Paraíba registra 366 novos casos de Covid-19 e uma morte em 24 horas

Compartilhe















A Paraíba registrou, nesta quinta-feira (5), 366 novos casos de Covid-19 e 1 óbito. Entre os casos confirmados neste boletim, 7 (1,91%) são moderados ou graves e 359 (98,09%) são leves. Agora, o estado totaliza 701.449 casos confirmados da doença, que estão distribuídos por todos os 223 municípios.

Foram confirmados 3 óbitos desde a última atualização, um ocorreu nas últimas 24h. As vítimas são dois homens e uma mulher, com idades entre 76 e 90 anos, residente nos municípios de Campina Grande, Queimadas e Sapé. Cardiopatia foi a comorbidade mais frequente. Com isso, o estado totaliza com 10.534 mortes.

Cobertura Vacinal

Fazendo um recorte para a primeira dose de reforço na população com 12 anos ou mais, o estado contabiliza 59,75% do público vacinado.

Veja também O que é fibrose pulmonar, doença que causou morte de Rita de Cássia

Em relação ao segundo reforço nos indivíduos com idade a partir de 30 anos, a Paraíba tem 30,19% de cobertura na população contemplada.

Ocupação de leitos Covid-19

A ocupação total de leitos de UTI (adulto, pediátrico e obstétrico), em todo estado, é de 4%. Fazendo um recorte apenas dos leitos de UTI para adultos na Região Metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação chega a 5%. Em Campina Grande, estão ocupados 2% dos leitos de UTI adulto e no sertão, 8% dos leitos de UTI para adultos. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, dois pacientes foram internados nas últimas 24h. Ao todo 20 pacientes estão internos nas unidades de referência pra Covid-19.

boletim coronavírus

Casos de Covid-19 na Paraíba

Jornal da Paraíba

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Saúde

João Pessoa vacina contra a Covid-19 nesta sexta (6); veja horários e locais

Ponto fixo no Mangabeira Shopping funciona até as 22h, garantindo à população o acesso à vacinação em diferentes horários.

Saúde

João Pessoa e Campina Grande estão sem doses para reforço da vacinação contra Covid-19 em crianças

Reforço foi recomendado pela Secretaria de Estado da Saúde, seguindo uma indicação do Ministério da Saúde.

Saúde

Campina Grande vacina contra a Covid-19 nesta quinta (5); veja horários e locais

Saúde do município imuniza a população em diversos pontos espalhados pela cidade.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter