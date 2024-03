Cícero Lucena anuncia a construção de oito novas academias ao ar livre na Capital e aplicativo para auxiliar praticantes

Com mais de sete mil inscritos, a Academia da Saúde, no Cabo Branco, está fazendo sucesso entre os praticantes de musculação de João Pessoa, que têm oportunidade de se exercitar gratuitamente e com acompanhamento profissional. Nesta terça-feira (19), o prefeito Cícero Lucena anunciou que essa experiência será multiplicada para outros locais da cidade, com a construção de outras oito academias. O gestor participou de atividades no equipamento e também anunciou o lançamento de um aplicativo para auxiliar os alunos.

“É muita felicidade estar aqui, na academia a céu aberto da nossa orla, que Deus nos ofereceu, trazendo atividades esportivas com equipamentos, aulas na areia, a natação também, que nos proporciona conquistar a passos largos, cada vez mais, o título de João Pessoa a ‘Capital do esporte saudável’ – e dizer que vamos multiplicar isso”, afirmou o prefeito.

O secretário de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), Kaio Márcio, disse que as oito novas academias serão instaladas no decorrer desse ano, em pontos estratégicos da cidade, com iniciação esportiva, musculação, aulas coletivas e funcional. “Esse é o sétimo mês do equipamento e já passamos os sete mil inscritos aqui na praia, que foi o projeto piloto. A gente fez essa implantação da academia aqui como um projeto piloto, que eu tenho certeza que será um sucesso nos outros locais”, projetou.

Aplicativo Academia da Cidade – Estará disponível, ainda nesta terça-feira (19), nesse primeiro momento apenas para Android, com tecnologia para passar o treino individual do aluno, gerido pelos professores da Sejer. O aluno precisa fazer um check-in e cadastro. “É só o aluno baixar o aplicativo na nuvem e conseguir fazer aqui o check-in e já está apto a fazer a aula”, afirmou o secretário.