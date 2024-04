onde assistir, escalações prováveis e estatísticas

CRB x Botafogo-PB é o próximo desafio do time paraibano na Copa do Nordeste. A partida é somente de ida e vale vaga na semifinal do regional. Os times se enfrentam nesta terça-feira (9), às 20h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

O Botafogo-PB vai para o jogo mata-mata da Copa do Nordeste em meio ao confronto final do Campeonato Paraibano. No último sábado, o Belo não saiu do zero com o Sousa no jogo de ida da decisão. A partida aconteceu no Marizão, em solo sertanejo, enquanto o duelo de volta, no próximo sábado (13), vai ser disputado no Almeidão.

Para encarar o CRB, a tendência é que o técnico Moacir Júnior escale uma equipe alternativa, pensando na decisão do estadual. No entanto, o comandante não descartou ir para o jogo com os titulares.

Enquanto isso, o CRB está rindo à toa. O Galo Carijó acabou de ser campeão alagoano ao derrotar o ASA na decisão. Com isso, a chave vira para o mata-mata da Copa do Nordeste. Lembrando que a melhor colocação da equipe na história da competição foi em 1994, quando ficou com o vice-campeonato ao ser batido pelo Sport na final.

Estatísticas dos times

CRB: 8j | 4v | 3e | 1d | 12gp | 6gs | 6sg

8j | 4v | 3e | 1d | 12gp | 6gs | 6sg BOTAFOGO-PB: 8j | 4v | 3e | 1d | 9gp | 3gs | 6sg

Dia, horário e local

Dia: 08/04

08/04 Horário: 20h

20h Local: Estádio Rei Pelé, Maceió

Transmissão de CRB x Botafogo-PB

Onde assistir: Nosso Futebol (ppv)

Nosso Futebol (ppv) Onde ouvir: a Rádio CBN transmite a partida ao vivo, com narração de Raelson Galdino , comentários de Phillipy Costa e reportagens de Max Oliveira .

a transmite a partida ao vivo, com narração de , comentários de e reportagens de . Onde acompanhar: o ge acompanha tudo sobre o jogo em Tempo Real.

Escalações prováveis

CRB: Matheus Albino, Hereda, Saimon, Fábio Alemão e Willian Formiga; Falcão, Caio César, Gegê e Jorginho; Anselmo Ramon e Léo Pereira. Téc.: Daniel Paulista.

Matheus Albino, Hereda, Saimon, Fábio Alemão e Willian Formiga; Falcão, Caio César, Gegê e Jorginho; Anselmo Ramon e Léo Pereira. Daniel Paulista. BOTAFOGO-PB: Dalton, Lenon, Reniê, Wendel Lomar e Evandro; Júlio Rusch, Thallyson e Bruno Leite; Gabriel Lima, Jean Silva e Jô. Téc.: Moacir Júnior.

Arbitragem

Ártbitro principal: Leonilson Fernandes Trigueiro Filho (CBF-RN)

Leonilson Fernandes Trigueiro Filho (CBF-RN) Assistente 1: Lorival Candido das Flores (CBF-RN)

Lorival Candido das Flores (CBF-RN) Assistente 2: George Italo Antas Nogueira (CBF-RN)

George Italo Antas Nogueira (CBF-RN) Quarto árbitro: Jose Jaini Oliveira Bispo (CBF-AL)

Dia a dia do Botafogo-PB

Após o primeiro jogo da final do Campeonato Paraibano, o elenco botafoguense viajou para Maceió.

O time do técnico Moacir Júnior realiza um treinamento durante a tarde no CT do CSA. É o encerramento da preparação para encarar o CRB.

