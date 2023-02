Dentro do mês

Prefeitura de João Pessoa paga salários de fevereiro nesta segunda e terça-feira

26/02/2023 | 14:02 | 181

A Prefeitura de João Pessoa paga os salários dos servidores públicos municipais referentes a este mês de fevereiro nesta segunda-feira (27) e terça-feira (28). Seguindo o planejamento da atual gestão e a política de valorização dos servidores implementada pelo prefeito Cícero Lucena, os pagamentos acontecem dentro do mês trabalhado, conforme acontece desde janeiro de 2021.

De acordo com o calendário de pagamento, elaborado pelas secretarias de Administração (Sead) e de Finanças (Sefin), o pagamento acontece amanhã para os aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município (IPM). Já na terça-feira, é a vez de todos os servidores da ativa, entre efetivos, comissionados e prestadores de serviço receberem os seus proventos de fevereiro.