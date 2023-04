Mês de abril

Feira Móvel do Produtor acontece em quatro bairros e abre oportunidades para cadastro de reserva

05/04/2023 | 12:30 | 26

A Feira Móvel do Produtor iniciou o mês de abril pelo Ponto de Cem Réis, no Centro de João Pessoa, nesta quarta-feira (5), das 9h às 16h. E volta a ocorrer nesta Quinta-feira Santa (6), no mesmo horário e local. No decorrer deste mês, a Feira Móvel além do Centro, passará pelos bairros do Bessa, Bairro dos Estados e na região da orla.

O projeto é realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) e proporciona espaço adequado para comercialização para produtores rurais, microempreendedores e artesãos de João Pessoa. “Há quase dois anos temos transformado a vida de mais de 80 trabalhadores. Também conseguimos oferecer produtos de qualidade para a população, de maneira itinerante. Faz parte de um novo modelo que a Sedurb conseguiu implantar na forma de cuidar dos pequenos comerciantes”, destacou Fábio Carneiro, secretário de Desenvolvimento Urbano.

Neste mês de abril não serão realizadas as edições do Castelo Branco, da UFPB e do Brisamar. “Estamos analisando junto aos produtores novos espaços públicos para que a gente possa levar o projeto. Também aceitamos sugestões pelo email [email protected] ou pelo WhatsApp da Ouvidoria (83) 9-8841-9383. Todas as sugestões serão encaminhadas para a coordenação da Feira Móvel”, disse.

Oportunidade – Até o início deste mês de abril, a Feira Móvel do Produtor convocou 30 novos produtores, que haviam realizado o cadastro de reserva na Sedurb, para trabalhar no evento. A pasta segue recebendo novas inscrições. Basta se dirigir à Secretaria, das 8h às 16h, localizada no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria. É necessário preencher um formulário, que será entregue pela coordenação da Feira Móvel, assim como portar cópias do RG, CPF, comprovante de residência atualizado e certidão negativa de tributos municipais.

Programação de abril:

05 e 06/04 – Ponto de Cem Réis (Centro) – 9h às 16h

11, 18 e 25/04 – Parque Parahyba I (Bessa) – 14h às 19h

13, 20 e 27/04 – Vila Olímpica Parahyba (Bairro dos Estados) – 15h às 20h

28, 29 e 30/04 – Busto de Tamandaré (orla) – 15h às 22h