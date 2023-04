Quem é o médico que perdeu a vida em ataque cruel no Espírito Santo: ' ENCONTRO COM…'

A morte de um jovem médico comoveu a população de uma cidade localizada no interior do Estado capixaba.

No Centro de Montanha, situado no Norte do Espírito Santo, amigos encontraram o corpo de Aloísio Vieira Silva, um médico de 29 anos, dentro de seu apartamento na manhã deste domingo (26).

Após diligências, a Polícia Civil e a Polícia Militar prenderam um homem suspeito de roubar e assassinar o médico. De acordo com as autoridades policiais, o crime foi classificado como latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte.

Durante a manhã deste domingo, amigos e colegas de trabalho de Aloísio acionaram a Polícia Militar, pois notaram sua ausência em seu serviço.

Ao chegarem à sua residência, encontraram Aloísio caído e com sangramento no rosto, sem vida. Após as diligências, a Polícia Civil descobriu que um homem, cuja identidade não foi revelada, matou o médico a facadas e roubou seus pertences pessoais e seu veículo, configurando o crime de latrocínio.

Horas depois do crime, o suspeito de latrocínio foi detido na cidade de Conceição da Barra, onde foram encontrados os objetos pessoais da vítima em sua posse. Aloisio, que se formou em medicina em 2020 pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), trabalhava em cidades do interior como Pinheiros e Montanha.

Por volta das 9h30, a perícia foi acionada pela Polícia Civil para analisar o crime. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

O caso Regina

O áudio de Carolina Ferraz pedindo a Regina Duarte que retire sua foto em um post mostrando apoio dos artistas deu o que falar, mas a polêmica vem tomando novos rumos depois que outras celebridades resolveram criticar a atriz.

Luiz Fernando Guimarães e Ary Fontoura são dois dos famosos que resolveram deixar claro que não estão apoiando o presidente Jair Bolsonaro e eles logo tiveram os nomes nos assuntos mais comentados do Twitter.

“Oi, querida, houve um mal entendido quando a parabenizei pelo novo projeto, pois conheço sua garra e confio que fará um belo trabalho. Porém não apoio, e nem concordo com o governo atual, e gostaria também que retirasse minha imagem dessas postagens, que foi veiculada sem minha autorização“, alegou Luiz Fernando.

Um internauta questionou Ary Fontoura sobre esse mesmo assunto e o ator respondeu: “Não apoio. Minha página é apenas para divertir quem me segue, abraços“.

Desde que Regina Duarte disse que iria pensar se aceitaria o convite feito por Bolsonaro que ele vem sendo criticada, por anônimos e famosos.

A atriz chegou a substituir a foto em que Carolina Ferraz aparecia por uma de Carla Daniel, só que ela também negou apoio ao presidente.

Neste sábado (01), Maitê Proença reclamou de ter sua foto postada por Regina Duarte em uma rede social, alegando que isso sugeria que ela apoia Jair Bolsonaro, o que não é verdade.

Maitê disse que também não gostou de ver sua foto em uma montagem, como se ela estivesse apoiando o atual presidente e completou: “Regina se excedeu! Que fique claro: não aprovo este governo“.

Regina Duarte foi nomeada para a Secretaria da Cultura e postou uma montagem com a imagem de vários famosos e foi assim que toda confusão começou.

Cantor sertanejo Matheus perde a vida em grave acidente; nota de pesar é divulgada

O cantor da dupla sertaneja foi atropelado por um motorista alcoolizado, enquanto viajava ao Rio de Janeiro.

O cantor sertanejo Luiz Carlos da Penha, mais conhecido como Matheus, faleceu em um trágico acidente na madrugada desta quarta-feira (29) na cidade Valinhos, em São Paulo. Na tragédia também estava o seu sogro, Marcos William Ribera Vasque, que o acompanhava na viagem.

Matheus, que fazia dupla com Zé Henrique, viajava em um carro com a esposa, a sogra, o sogro e uma amiga para o Rio de Janeiro, a fim de solicitar passaportes.

Matheus e o sogro perderam a vida após serem atropelados

Por volta das 1h40, eles decidiram parar o carro no acostamento da Rodovia Dom Pedro I (SP-065), no km 125, em Valinhos, para trocarem de motorista. Foi quando um Volkswagen Virtus desgovernado atingiu Matheus e seu sogro, além de bater no veículo que estava estacionado.

O cantor faleceu no local, enquanto Marcos William foi socorrido em estado grave, porém, não resistiu aos ferimentos e também veio a óbito.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o condutor responsável pelo atropelamento foi submetido ao teste de bafômetro, onde o mesmo acusou 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido. O motorista, de 36 anos, foi algemado e preso na hora.

Nota de pesar é publicada nas redes sociais Por meio de uma nota de pesar, o perfil oficial da dupla sertaneja Zé Henrique & Matheus se manifestou no Instagram. “É com o mais profundo pesar e imensa tristeza que comunicamos o falecimento de Matheus. Neste momento difícil e de dor, manifestamos os mais profundos sentimentos de pesar”, dizia na nota, que finalizou desejando um descanso pacífico ao artista.

Papa…

Representantes do Vaticano divulgaram estado de saúde de Papa Francisco após internação.

Na tarde desta quarta-feira (29), o Papa Francisco foi internado às pressas. O religioso de 86 anos está em um hospital de Roma. De acordo com o comunicado inicial do Vaticano, ele se queixou de dificuldades respiratórias, mas felizmente testou negativo para a Covid-19.

Antes dessa última informação, foi informado que o Papa tinha sido hospitalizado, apenas para realizar alguns exames. Acreditava-se que ele passaria na noite no centro médico.

Papa Franciso é internado em Roma “Nos últimos dias, o Papa Francisco se queixou de algumas dificuldades respiratórias e esta tarde foi à Policlínica A. Gemelli para fazer alguns exames médicos”, diz um trecho do texto. Em outro recorte do comunicado, foi exposta a constatação uma infecção respiratória. Tal patologia exigirá alguns dias de terapia apropriada.

O estado de saúde do Papa foi dada pelo diretor da Sala de Imprensa, Matteo Bruni. Segundo o jornal italiano Corriere dela Serra, ele teria chegado de ambulância ao final da manhã. Foi encaminhado para a unidade de saúde, após supostamente ter passado por dores pulmonares e problemas no coração.

De acordo com o veículo de imprensa, essas informações foram obtidas por fontes do hospital que ele foi levado, o Gemelli. Ainda segundo o jornal, o líder máximo da Igreja Católica participou de uma audiência geral, indo depois para casa.

Papa havia sorrido no papamóvel

Durante a manhã, o Papa Francisco comemorou seus 10 anos de papado e, em uma audiência geral, apareceu sorrindo. O sumo pontífice apareceu animado, enquanto caminhava no tradicional papamóvel.

Viviane Araújo desabafa e implora pelo filho: ‘É muito chato’

Pelo Instagram, atriz falou com os seguidores sobre assunto que acabou gerando polêmica.

Desde que anunciou a primeira gestação e nascimento de Joaquim, Viviane Araújo vem compartilhando com os fãs a nova rotina como mãe. Acontece que em meio as novidades contadas aos internautas, a famosa acabou recebendo críticas em relação ao filho, pelo fato de o bebê ter duas babás. Nesta segunda-feira (17), a atriz desabafou a respeito do assunto e explicou seus motivos para contar com o auxílio das funcionárias.

Viviane Araújo relatou que é importante a mulher no pós-parto e puerpério ter uma rede de apoio e fez pedido aos internautas. A atriz explicou que voltou a praticar atividades físicas e que conta com a ajuda das funcionárias nas horas em que não pode estar presente com Joaquim. Porém, fez questão de dizer que fica com o filho na maior parte de seu tempo.

Viviane Araújo rebate críticas por ter duas babás

Após polêmica se formar nas redes sociais, Viviane Araújo contou que as babás não ficam 24h com Joaquim e que ela e o marido cuidam do bebê sozinhos durante a noite. “Não tem babá, não tem enfermeira”, explicou a atriz ao falar sobre o período noturno e informar que as funcionárias se revezam nos cuidados com o filho. “Um dia é uma, outro dia é outra”, desabafou a atriz.

Viviane Araújo rebateu os comentários maldosos e pediu para que parassem com as críticas a respeito do filho. “Coisas que vocês não sabem”, pontuou a famosa, pedindo para que os internautas vissem as coisas pelo lado positivo. “É muito chato!”, lamentou a atriz.

Apoio à Viviane Araújo após desabafo Diante do desabafo, Viviane Araújo contou com o apoio dos fãs e amigos famosos. Em cliques na companhia de Joaquim, a atriz recebe inúmeras mensagens de carinho, em contrapartida, críticas de alguns internautas. Pelo fato de conseguir ter as funcionárias que a auxiliam com o bebê, a atriz agradeceu a Deus por ter condições de contar com a ajuda das babás e enfermeiras.

Testamento de atriz da Globo foi cumprido na íntegra; R$ 40 milhões teve destino decretado

Atriz da Globo deixou fortuna de R$ 40 milhões e divisão de bens foi finalmente cumprido.

A disputa de herança de famosos é frequentemente acompanhada pelo público, que anseia em saber o destino de suas fortunas. Há casos em que existe batalha judicial, outros têm testamentos e alguns desejos a serem enfrentados. Os familiares de uma atriz passaram por uma situação recente.

A grande dama do teatro, televisão e cinema, Marília Pêra, foi um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira. A famosa perdeu a batalha contra um câncer no pulmão e desgaste no quadril. A patologia impedia que ela contracenasse de pé.

Divisão de bens foi contestada

A atriz Marília Pêra foi a óbito no dia 5 de dezembro de 2015, com 72 anos. Sua fortuna deixada era de aproximadamente R$ 40 milhões. De acordo com o colunista Leo Dias, ela teria deixado um testamento com a divisão do patrimônio.

Os filhos da artista ficariam com 75% de seus bens, enquanto que o esposo e a irmã herdariam 25% do patrimônio. Contudo, o viúvo não aceitou essa decisão, uma vez que a lei no país assegura que o cônjuge fique com 50% da fortuna deixada.

O imbróglio familiar foi parar na justiça, pois os filhos gostariam que o desejo da mãe fosse respeitado. Após uma batalha judicial de cerca de quatro anos, finalmente houve uma decisão.

