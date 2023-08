Capacitação

Saúde promove treinamento sobre vias aéreas avançadas para médicos do Samu e das UPAs

31/07/2023 | 19:00 | 67

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) promoveu, na tarde desta segunda-feira (31), um treinamento sobre ‘vias aéreas avançadas’ destinado aos médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). A capacitação, realizada pela Diretoria de Atenção à Saúde (DAS), aconteceu na base do Samu de João Pessoa e contou com a presença de cerca de 30 profissionais.

Alline Grisi, diretora de Atenção à Saúde da SMS, explicou que a ideia da capacitação surgiu com foco no melhor atendimento aos usuários. “Tivemos a ideia de capacitar os profissionais para justamente padronizar a assistência e levar conhecimento aos profissionais que atendem urgência e emergência em João Pessoa e, assim, melhorarmos ainda mais o serviço prestado”, destacou.

De acordo com a coordenação da Rede de Urgência e Emergência (RUE) de João Pessoa, composta pelo Samu, UPAs e hospitais portas abertas, o treinamento consiste em capacitar melhor os profissionais para que o paciente que utiliza os serviços tenha um atendimento de excelência.

“Nessa capacitação sobre vias aéreas avançadas, alinhamos procedimentos, falamos sobre as medicações disponíveis e desenvolvemos outros temas para que todos os profissionais da rede falem a mesma língua. Também definimos como objetivo realizar quatro capacitações por mês, com uma média de 30 profissionais em cada evento”, afirmou Lídia Holanda, coordenadora da Rede de Urgência e Emergência da capital.

NEP – O Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Samu-JP vem intensificando os treinamentos e as capacitações para seus profissionais, dentro do processo de educação continuada da equipe, alcançando, inclusive, nas propostas de pactuações com outras instituições. Esse investimento resulta em uma melhor realidade para os profissionais e promove um atendimento diferenciado e de qualidade para os usuários.