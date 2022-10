Programação realizada pela Prefeitura em alusão ao Dia das Crianças bateu recorde de público no Aluizio Campos | Prefeitura de Campina Grande – PB

Ação reuniu mais de 2 mil crianças com direito a várias brincadeiras, sorteios de bicicletas e brindes

Mais de 2 mil crianças tiveram uma tarde inteira de brincadeiras, sorrisos e muita diversão nesta sexta-feira, 14. A festa em alusão ao Dia das Crianças, aconteceu na praça central do Conjunto Habitacional Aluízio Campos e reuniu crianças e adolescentes que moram na localidade; que se divertiram muito em meio aos diversos brinquedos e atrações musicais.

A ação da Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas); é a primeira de muitas que serão realizadas ao longo deste mês dedicado à esse público. Por onde se olhava era possível enxergar os sorrisos dos meninos e meninas de todas as idades, enquanto se deliciavam com algodão doce e pipoca distribuídos gratuitamente.

O Secretário da Semas, Valker Neves, destacou a comemoração da data. “Isso só mostra o quanto a Prefeitura de Campina Grande está comprometida com as crianças do nosso município, a partir da primeira infância. Sem dúvida alguma, essas crianças precisavam festejar essa data especial, principalmente, depois desse período de pandemia, já que passamos muito tempo trancados em casa”, continuou o secretário. “Estamos felizes demais em poder proporcionar toda essa alegria, para muitas crianças que não puderam comemorar essa data especial. Despertar esses sorrisos é uma honra pra nós”, ressaltou o secretário.

“O evento é na verdade o ponto de partida para o acompanhamento das crianças do Aluízio Campos, através do programa Criança Feliz. Enquanto a festa acontecia, visitadores fizeram uma busca ativa, com a distribuição de panfletos informativos, ao mesmo tempo em que verificavam a documentação das famílias, para que pudessem fazer parte do programa. A ideia é atendermos 100 crianças na comunidade, até o final deste mês”, ressaltou Meruska Aguiar, coordenadora do Criança Feliz.

Valquiria Rodrigues, 26, moradora do Aluízio Campos, dona de casa e mãe de Yasmin, de 8 anos e Samuel de 1 aninho, gostou tanto da festa que ficou emocionada ao falar sobre a ação. “Gostei muito da festa. Foi a melhor coisa que fizeram pelas crianças aqui no Aluisio, eu amei de coração e me emocionei. Vocês arrancaram uma alegria de dentro do meu peito porque eu não tinha condição de dar um brinquedo aos meus filhos. Só em levar eles pra festinha eu já vi a felicidade deles”, disse.

Palhaços e outros personagens

A criançada fez a festa junto ao palhaço Alegria que cantou, dançou e brincou no palco. O palhaço Patatá e a Tia Mila também levaram muita alegria para as crianças menores. O público interagiu bastante, pois mostrava conhecer todas as letras e coreografias dos personagens infantis do palco, como o Pica Pau, Mônica, Cebolinha, Mickey e a Patrulha Canina.

As crianças ainda aproveitaram a oportunidade para brincar no palco em troca de brindes de participação. Diversos brinquedos foram sorteados entre as famílias presentes, como carrinhos, jogos de tabuleiro, bonecas e bicicletas infantis.

Ações Intersetoriais

Enquanto os filhos se divertiam, os pais também aproveitaram a oportunidade para cuidar do meio ambiente. Profissionais da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (SESUMA), realizaram a distribuição mudas de árvores para os participantes, com o objetivo de estimular a arborização da comunidade.

Servidores da Secretaria de Saúde (SecSaúde), também marcaram presença na festa. Várias mães aproveitaram para vacinar os filhos mais novos contra a poliomielite, no ponto de vacinação, montado exclusivamente para a ocasião. Funcionários do Centro de Zoonoses, também distribuíram cartilhas, falando sobre a importância da adoção e dos cuidados com os animais.

