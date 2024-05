Prefeitura de João Pessoa avança com obra de reconstrução da Lavanderia Comunitária de Mandacaru

A Prefeitura de João Pessoa tem realizado diversas obras de construção, reforma ou modernização de equipamentos públicos por toda a cidade, mudando a realidade de muitas famílias e contribuindo para uma melhor qualidade de vida. E uma dessas obras é a da Lavanderia Comunitária de Mandacaru, que está sendo reconstruída e modernizada e segue em ritmo acelerado. O serviço está sendo executado pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), com investimento de R$ 1,2 milhão.

A obra da lavanderia contempla a reforma de toda a estrutura e construção de novos ambientes, como sala de capacitação, administração, sala da lavanderia, área de secagem, sala de roupas, depósito de material de limpeza, banheiros com acessibilidade, novo reservatório e modernização da fachada. Atualmente, já foram executados a estrutura de concreto armado e muros de arrimo, chegando a 50% de execução da obra, faltando a parte de alvenaria de vedação, reservatório superior e instalações sanitárias. A previsão de conclusão da obra é para o mês de junho.

As lavadeiras que utilizam o equipamento público no bairro de Mandacaru estão animadas com a reforma e ansiosas para utilizar o espaço totalmente modernizado. “Essa lavanderia é muito importante pra mim, pois utilizo faz uns 20 anos. É muito útil, ajuda bastante e com a reforma vai ficar muito melhor. Eu lavo muita roupa e minha água vem muito alta, e a lavanderia me ajuda muito no sustento”, disse Janete Cruz, lavadeira.

Além de dona Janete, quem também utiliza do equipamento é a filha, Elidiane Cruz, que é só elogios a lavanderia, “Minha infância inteira foi aí e eu nunca pensei que essa lavanderia fosse reformada, mas esse dia chegou e eu estou muito feliz. Minha mãe é lavadeira e eu sou passadeira e a lavanderia faz parte de nossas vidas há muito tempo”, afirmou Elidiane.

As lavanderias comunitárias têm grande importância e relevância para a população, pois contribuem não só com a renda das famílias, mas também para manter a tradição da profissão das lavadeiras. “As lavanderias são equipamentos importantes para a população e havia uma grande necessidade de reforma na lavanderia de Mandacaru, pois a estrutura estava deteriorada. Esses espaços trazem tanto benefícios financeiros para as famílias, como ajudam as lavadeiras a seguirem com seu trabalho”, explica Isabel Freitas, diretora de obras da Seinfra.