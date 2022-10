Assistência social

Prefeitura de João Pessoa garante segurança alimentar através de serviços gratuitos e preços simbólicos

16/10/2022 | 08:00 | 46

Neste domingo (16) é comemorado o Dia Mundial da Alimentação e a Prefeitura de João Pessoa executa ações que garantem segurança alimentar para famílias em vulnerabilidade social, para quem procura alimentação de qualidade por preços mais baratos e para entidades filantrópicas.

De janeiro a setembro deste ano foram distribuídas 836.717 refeições pela rede formada por dois restaurantes populares, seis cozinhas comunitárias e um Banco de Alimentos, sendo todos os serviços administrados pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes). Neste número estão incluídas as situações emergenciais, como atendimento aos moradores da Comunidade Dubai e aos desabrigados pelas chuvas no Vale das Palmeiras, Gramame e Castelo Branco, que receberam tanto almoço quanto jantar todos os dias.

“A gestão da Prefeitura de João Pessoa é referência em política de segurança alimentar no País, sendo uma das poucas cidades que mantém com recursos próprios todos os serviços para garantir a quem mais precisa acesso à alimentação de qualidade, inclusive recebendo visita de comitivas de outras cidades para conhecer nosso modelo de trabalho”, pontuou Norma Gouveia, secretária da pasta.

Os dois restaurantes populares distribuíram 530.750 refeições e ficam localizados nos bairros de Mangabeira, próximo ao Mercado Público, e no Centro da capital, na Maciel Pinheiro. O serviço é aberto à população em geral, com cardápio variado e pensado para atender as necessidades nutricionais da população pelo valor simbólico de R$1,00 em cada prato, contando sempre com verduras, frutas e legumes frescos e de qualidade.

A Prefeitura também dispõe de cozinhas comunitárias localizadas nos bairros de Jardim Veneza, Gervásio Maia, Bela Vista, Timbó, Taipa e Novais, que distribuíram 301.505 refeições, auxiliando na segurança alimentar de famílias em vulnerabilidade social que podem usufruir gratuitamente de refeições feitas com produtos da agricultura familiar e livres de agrotóxicos. Estas famílias passam por cadastramento e entrevista social para que possam acessar o serviço.

Assistência – O Banco de Alimentos distribui alimentos in natura para instituições cadastradas junto ao Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS). Este ano foram distribuídas pouco mais de 45 toneladas oriundas da doação do excedente de produção de agricultores, assim como de produtos comercializados na Capital que não possuem valor comercial, mas que ainda são dotados de todo seu potencial nutricional como frutas, verduras, legumes, grãos e cereais.

Para realizar a doação, o interessado precisa apenas entrar em contato com o Banco de Alimentos através do telefone (83) 3214-5496 ou pelo endereço de e-mail bancodealimentos_pmjp@hotmail.com.

O Balcão de Direitos é mais uma política pública que visa ajudar na segurança alimentar dos pessoenses. Neste ano foram distribuídas 12 mil cestas básicas. A entrega das cestas beneficiou centenas de famílias moradoras de comunidades carentes, com prioridade para pessoas com deficiência física, grávidas e idosas cadastradas nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), além daquelas com vulnerabilidade social atendidas por outros programas sociais, a exemplo do Auxílio Brasil. Cada cesta é composta de 30 itens alimentícios e um kit de higiene pessoal.